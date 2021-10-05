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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Partito Liberale Europeo

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:09

Lista: PARTITO LIBERALE EUROPEO

Voti di lista: 572
Candidato Consigliere Preferenze
SAETTA CONCETTA 148  42.77%
SANNINO GIORGIO 90  26.01%
FERRARA VINCENZO 12  3.47%
BIMONTE ROSITA 2.02%
SCHIANO CIRO 0%
DI PAOLO IVANA 0.29%
FORMISANO ANTONIO 0.29%
CENNI ADELE 13  3.76%
IBARRA ANGELI CATHERINE 0.87%
CRISCUOLO RAFFAELE 0%
MASTROLONARDO MASSIMO 10  2.89%
CANTILE NICOLA DANILO 16  4.62%
FARES DORA 0%
DIGIOIA GIOVANNA 0%
CONTE ANTONIO 0.58%
LABOZZETTA SIMONE 0%
FERRARIO VERONICA VERDANIA 0%
RAMELLA FLAVIO 0%
FIORE ANDREA 0%
CAPUANO RICCARDO 0%
LANZA MARIA 0%
IMPARATO LUIGI 0%
MESSINA STEFANIA 0%
PAGANO GILDA 0%
DE ANGELIS LUIGI 0%
LAUDATI IMMACOLATA 0%
IORIO CARMELA 0%
BALLONE IVAN 42  12.14%
LEPORE LORIS 0%
CIULLA ANDREA 0%
BONEA MARCO LUIGI MARINO 0%
COCCO GIOVANNI ANTONIO 0.29%
Totale Preferenze 346  100%

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