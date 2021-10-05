Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Partito Liberale Europeo
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|SAETTA CONCETTA
|148
|42.77%
|SANNINO GIORGIO
|90
|26.01%
|FERRARA VINCENZO
|12
|3.47%
|BIMONTE ROSITA
|7
|2.02%
|SCHIANO CIRO
|0
|0%
|DI PAOLO IVANA
|1
|0.29%
|FORMISANO ANTONIO
|1
|0.29%
|CENNI ADELE
|13
|3.76%
|IBARRA ANGELI CATHERINE
|3
|0.87%
|CRISCUOLO RAFFAELE
|0
|0%
|MASTROLONARDO MASSIMO
|10
|2.89%
|CANTILE NICOLA DANILO
|16
|4.62%
|FARES DORA
|0
|0%
|DIGIOIA GIOVANNA
|0
|0%
|CONTE ANTONIO
|2
|0.58%
|LABOZZETTA SIMONE
|0
|0%
|FERRARIO VERONICA VERDANIA
|0
|0%
|RAMELLA FLAVIO
|0
|0%
|FIORE ANDREA
|0
|0%
|CAPUANO RICCARDO
|0
|0%
|LANZA MARIA
|0
|0%
|IMPARATO LUIGI
|0
|0%
|MESSINA STEFANIA
|0
|0%
|PAGANO GILDA
|0
|0%
|DE ANGELIS LUIGI
|0
|0%
|LAUDATI IMMACOLATA
|0
|0%
|IORIO CARMELA
|0
|0%
|BALLONE IVAN
|42
|12.14%
|LEPORE LORIS
|0
|0%
|CIULLA ANDREA
|0
|0%
|BONEA MARCO LUIGI MARINO
|0
|0%
|COCCO GIOVANNI ANTONIO
|1
|0.29%
|Totale Preferenze
|346
|100%