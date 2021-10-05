Martedì, 5 Ottobre 2021
Coperto con pioviggini
Accedi
Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Orgoglio Napoletano

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:11

Lista: ORGOGLIO NAPOLETANO CON MARESCA SINDACO

Voti di lista: 2605

Dettaglio per sezione
Candidato Consigliere Preferenze
MOLLO OLIVER 162  20.96%
CARMICINO ERMINIA 0.39%
TRAPANESE GIULIANA 0.39%
MAZZA ANNA 0.91%
GIOVE RAFFAELLA 0.39%
RUSSO MANUELA 0.65%
FALETTO FABIANO 0.13%
PEZZELLA ANTONIO 0%
CRISCUOLO MASSIMO 0.13%
VOLPE PASQUALINA 28  3.62%
CARANDENTE GIOVANNI 103  13.32%
MORANO IVO 73  9.44%
CUOMO BRUNO 20  2.59%
RUSSO VINCENZO 62  8.02%
SODANO VITTORIA 11  1.42%
GUARINO LIDIA 31  4.01%
QUARANTA LOREDANA 0%
FUSCO GIOVANNI 31  4.01%
BIANCHISA ARMANDO 0%
MUSCARIELLO SALVATORE 13  1.68%
RUSSO GIUSEPPE 0.52%
ERRICO GIULIO 22  2.85%
SCHIANO BARBARA 0.13%
FRONGILLO CARMINE 28  3.62%
MAGLIONE VITTORIA 25  3.23%
PEZZELLA ROSA 0%
TORTORA RAFFAELE 0.26%
NOCERINO MANUELA 0%
CASTALDO AGOSTINO 0.52%
LIMONCELLI MARCO 18  2.33%
ARILLO MASSIMO 0.13%
CUOMO ADELE 109  14.1%
ERCOLE CARMELA 0.26%
Totale Preferenze 773  100%

© Riproduzione riservata

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Orgoglio Napoletano

NapoliToday è in caricamento