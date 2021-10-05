Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Orgoglio Napoletano
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|MOLLO OLIVER
|162
|20.96%
|CARMICINO ERMINIA
|3
|0.39%
|TRAPANESE GIULIANA
|3
|0.39%
|MAZZA ANNA
|7
|0.91%
|GIOVE RAFFAELLA
|3
|0.39%
|RUSSO MANUELA
|5
|0.65%
|FALETTO FABIANO
|1
|0.13%
|PEZZELLA ANTONIO
|0
|0%
|CRISCUOLO MASSIMO
|1
|0.13%
|VOLPE PASQUALINA
|28
|3.62%
|CARANDENTE GIOVANNI
|103
|13.32%
|MORANO IVO
|73
|9.44%
|CUOMO BRUNO
|20
|2.59%
|RUSSO VINCENZO
|62
|8.02%
|SODANO VITTORIA
|11
|1.42%
|GUARINO LIDIA
|31
|4.01%
|QUARANTA LOREDANA
|0
|0%
|FUSCO GIOVANNI
|31
|4.01%
|BIANCHISA ARMANDO
|0
|0%
|MUSCARIELLO SALVATORE
|13
|1.68%
|RUSSO GIUSEPPE
|4
|0.52%
|ERRICO GIULIO
|22
|2.85%
|SCHIANO BARBARA
|1
|0.13%
|FRONGILLO CARMINE
|28
|3.62%
|MAGLIONE VITTORIA
|25
|3.23%
|PEZZELLA ROSA
|0
|0%
|TORTORA RAFFAELE
|2
|0.26%
|NOCERINO MANUELA
|0
|0%
|CASTALDO AGOSTINO
|4
|0.52%
|LIMONCELLI MARCO
|18
|2.33%
|ARILLO MASSIMO
|1
|0.13%
|CUOMO ADELE
|109
|14.1%
|ERCOLE CARMELA
|2
|0.26%
|Totale Preferenze
|773
|100%