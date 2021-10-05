Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Noi Campani per la Città
Le preferenze
Lista: NOI CAMPANI PER LA CITTA'
Voti di lista: 13164
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|ALLONI RAFFAELLA FERNANDA
|181
|1.58%
|ANGOTTI ASSUNTA MARTINA
|32
|0.28%
|BELGIORNO MARIA CONSIGLIA
|101
|0.88%
|CAPONE ALESSANDRO
|1226
|10.71%
|CARBONE EUGENIA
|25
|0.22%
|COSTANZO NUNZIA
|56
|0.49%
|D'AVINO LORENZA
|101
|0.88%
|DE ANGELIS VIRGINIA
|27
|0.24%
|DE CICCO FLAVIO
|765
|6.68%
|DE FRANCESCO SIMONA
|1
|0.01%
|DE GREGORIO IDA
|34
|0.3%
|DE MICCO MARIA OLIMPIA
|81
|0.71%
|DI MATTIA RAFFAELINA
|0
|0%
|DI NEUBOURG MARCO
|37
|0.32%
|ESPOSITO SIMONA
|183
|1.6%
|GALLUCCI ROSARIO
|345
|3.01%
|GESUE' LUIGI
|511
|4.46%
|GIOVA ROBERTA
|1338
|11.68%
|GUADAGNO MARIA
|136
|1.19%
|IANDOLI MAURIZIO
|7
|0.06%
|IMPROTA LEOPOLDO
|9
|0.08%
|LUDIONE FERNANDO
|36
|0.31%
|MARTUSCIELLO ALESSIO
|47
|0.41%
|MINOPOLI ROBERTO
|2032
|17.74%
|MONTELLA ANITA
|61
|0.53%
|NACARLO FABIO
|238
|2.08%
|NAPOLANO ANNAMARIA
|66
|0.58%
|ORLANDO MARIAROSARIA
|54
|0.47%
|PAPA DARIO
|107
|0.93%
|PICCOLO CARMELA
|10
|0.09%
|PEROZZINO VINCENZO
|1
|0.01%
|PERRELLA GIAMPIERO
|308
|2.69%
|PERROTTA ARSENIO
|180
|1.57%
|PONTI UGO
|725
|6.33%
|RONDINE ANNA
|5
|0.04%
|SANFILIPPO GIUSEPPE
|79
|0.69%
|SANNINO PASQUALE
|2143
|18.71%
|SASSO LINA
|70
|0.61%
|TUCCI ELEONORA
|60
|0.52%
|VINCENTI BIAGIO
|34
|0.3%
|Totale Preferenze
|11452
|100%