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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Noi Campani per la Città

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:03

Lista: NOI CAMPANI PER LA CITTA'

Voti di lista: 13164

Candidato Consigliere Preferenze
ALLONI RAFFAELLA FERNANDA 181  1.58%
ANGOTTI ASSUNTA MARTINA 32  0.28%
BELGIORNO MARIA CONSIGLIA 101  0.88%
CAPONE ALESSANDRO 1226  10.71%
CARBONE EUGENIA 25  0.22%
COSTANZO NUNZIA 56  0.49%
D'AVINO LORENZA 101  0.88%
DE ANGELIS VIRGINIA 27  0.24%
DE CICCO FLAVIO 765  6.68%
DE FRANCESCO SIMONA 0.01%
DE GREGORIO IDA 34  0.3%
DE MICCO MARIA OLIMPIA 81  0.71%
DI MATTIA RAFFAELINA 0%
DI NEUBOURG MARCO 37  0.32%
ESPOSITO SIMONA 183  1.6%
GALLUCCI ROSARIO 345  3.01%
GESUE' LUIGI 511  4.46%
GIOVA ROBERTA 1338  11.68%
GUADAGNO MARIA 136  1.19%
IANDOLI MAURIZIO 0.06%
IMPROTA LEOPOLDO 0.08%
LUDIONE FERNANDO 36  0.31%
MARTUSCIELLO ALESSIO 47  0.41%
MINOPOLI ROBERTO 2032  17.74%
MONTELLA ANITA 61  0.53%
NACARLO FABIO 238  2.08%
NAPOLANO ANNAMARIA 66  0.58%
ORLANDO MARIAROSARIA 54  0.47%
PAPA DARIO 107  0.93%
PICCOLO CARMELA 10  0.09%
PEROZZINO VINCENZO 0.01%
PERRELLA GIAMPIERO 308  2.69%
PERROTTA ARSENIO 180  1.57%
PONTI UGO 725  6.33%
RONDINE ANNA 0.04%
SANFILIPPO GIUSEPPE 79  0.69%
SANNINO PASQUALE 2143  18.71%
SASSO LINA 70  0.61%
TUCCI ELEONORA 60  0.52%
VINCENTI BIAGIO 34  0.3%
Totale Preferenze 11452  100%

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