Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli Solidale Sinistra
Le preferenze
Lista: NAPOLI SOLIDALE SINISTRA
Voti di lista: 12596
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|D'ANGELO SERGIO
|3244
|24.71%
|KLAIN ROSARIA
|188
|1.43%
|COPPETO MARIO
|1206
|9.19%
|METITIERO DANIELA
|564
|4.3%
|MAZZARELLA ANNA
|171
|1.3%
|COSTA CLAUDIA
|5
|0.04%
|ALFINITO AMLETO
|156
|1.19%
|AMODEO GIOVANNI
|24
|0.18%
|ANDREOZZI ROSARIO
|1508
|11.49%
|ARMANI GENNARO
|322
|2.45%
|BARILE ADELE
|97
|0.74%
|BISCARDI EMILIANA
|14
|0.11%
|BRAIBANTI ROBERTO
|143
|1.09%
|CADAVERO MARCELLO
|734
|5.59%
|CALVINO FORTUNATO
|22
|0.17%
|CETRANGOLO IGOR
|25
|0.19%
|DELL'ANDRO GIOVANNI NUNZIO
|13
|0.1%
|DI COSTANZO ANTONIO
|530
|4.04%
|FARIELLO SARA
|132
|1.01%
|FERRARA ANNA
|157
|1.2%
|GAIANGOS MONICA
|43
|0.33%
|MAZZA MYRIAM
|183
|1.39%
|MICHELINO ROBERTA
|1256
|9.57%
|NAVAS LUIGI
|103
|0.78%
|PROTOTIPO ALFREDO ELIA
|77
|0.59%
|QUAGLIETTA ALESSIA
|105
|0.8%
|RAFFA ANNA
|5
|0.04%
|RIZZELLO ANGELO
|36
|0.27%
|RUSSO DANIELE AGRIPPINO
|39
|0.3%
|SANSONE SERGIO
|39
|0.3%
|SAVARESE ADRIANA
|56
|0.43%
|SENATORE ALESSANDRO
|252
|1.92%
|SICILIANO MARIAROSARIA
|238
|1.81%
|SPERANZA VALERIA
|123
|0.94%
|STARITA ANNARITA
|598
|4.55%
|TALLARINO ROBERTA
|44
|0.34%
|TERRACCIANO NICOLA
|32
|0.24%
|TREZZA SABINA
|3
|0.02%
|VERDE BIANCA
|590
|4.49%
|ZENGA STEFANIA
|52
|0.4%
|Totale Preferenze
|13129
|100%