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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli Solidale Sinistra

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:29

Lista: NAPOLI SOLIDALE SINISTRA

Voti di lista: 12596

Candidato Consigliere Preferenze
D'ANGELO SERGIO 3244  24.71%
KLAIN ROSARIA 188  1.43%
COPPETO MARIO 1206  9.19%
METITIERO DANIELA 564  4.3%
MAZZARELLA ANNA 171  1.3%
COSTA CLAUDIA 0.04%
ALFINITO AMLETO 156  1.19%
AMODEO GIOVANNI 24  0.18%
ANDREOZZI ROSARIO 1508  11.49%
ARMANI GENNARO 322  2.45%
BARILE ADELE 97  0.74%
BISCARDI EMILIANA 14  0.11%
BRAIBANTI ROBERTO 143  1.09%
CADAVERO MARCELLO 734  5.59%
CALVINO FORTUNATO 22  0.17%
CETRANGOLO IGOR 25  0.19%
DELL'ANDRO GIOVANNI NUNZIO 13  0.1%
DI COSTANZO ANTONIO 530  4.04%
FARIELLO SARA 132  1.01%
FERRARA ANNA 157  1.2%
GAIANGOS MONICA 43  0.33%
MAZZA MYRIAM 183  1.39%
MICHELINO ROBERTA 1256  9.57%
NAVAS LUIGI 103  0.78%
PROTOTIPO ALFREDO ELIA 77  0.59%
QUAGLIETTA ALESSIA 105  0.8%
RAFFA ANNA 0.04%
RIZZELLO ANGELO 36  0.27%
RUSSO DANIELE AGRIPPINO 39  0.3%
SANSONE SERGIO 39  0.3%
SAVARESE ADRIANA 56  0.43%
SENATORE ALESSANDRO 252  1.92%
SICILIANO MARIAROSARIA 238  1.81%
SPERANZA VALERIA 123  0.94%
STARITA ANNARITA 598  4.55%
TALLARINO ROBERTA 44  0.34%
TERRACCIANO NICOLA 32  0.24%
TREZZA SABINA 0.02%
VERDE BIANCA 590  4.49%
ZENGA STEFANIA 52  0.4%
Totale Preferenze 13129  100%

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