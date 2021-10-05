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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli Libera

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:29

Lista: NAPOLI LIBERA

Voti di lista: 15053

Candidato Consigliere Preferenze
SIMEONE GAETANO 2517  19.1%
ACCIAVATTI LUCIO 875  6.64%
AVITABILE DANIELE 393  2.98%
BAGNALE GIUSY 85  0.65%
BALESTRIERI VITTORIO 35  0.27%
BARRA FRANCESCA 541  4.11%
CAMMAROTA NOEMI 117  0.89%
CASTELLONE GAETANO 26  0.2%
CATAPANO GIUSEPPE 154  1.17%
CELOTTO CIRA 65  0.49%
CHIRICO FRANCESCO 609  4.62%
CILENTI MASSIMO 914  6.94%
COLIZZI STEFANIA 40  0.3%
CONTI MARIA 227  1.72%
CORONA CIRO 76  0.58%
CUOMO RAFFAELE 601  4.56%
D'ANDREA GIANCARLO 624  4.74%
DEL GIUDICE RAFFAELE 800  6.07%
DI DIO STEFANO 30  0.23%
DI SOMMA SARA 475  3.6%
ESPOSITO CARMINE 30  0.23%
ESPOSITO MARIA LUISA 26  0.2%
GENTILE CIRO 593  4.5%
GREGORACI ROBERTA 181  1.37%
GRAZIANO BARBARA 118  0.9%
GUAZZO ANNA 248  1.88%
LAZZARI MARCO 458  3.48%
LUCARELLI RENATO 47  0.36%
MILANO ORESTE 758  5.75%
MUROLO BARBARA 76  0.58%
MUSELLA ANGELO 164  1.24%
SCARPATI BARBARA 77  0.58%
SCOGNAMIGLIO FRANCESCA 286  2.17%
SERAFINI PAOLO 22  0.17%
SERIO CARMELA 71  0.54%
SIMIA PAOLO 517  3.92%
STOECKLIN MIREILLE 47  0.36%
VERDE LUCIANA 179  1.36%
VOLPE LUCREZIA 37  0.28%
VOZZELLA LUCIANA 38  0.29%
Totale Preferenze 13177  100%

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