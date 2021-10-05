Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli Libera
Le preferenze
Lista: NAPOLI LIBERA
Voti di lista: 15053
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|SIMEONE GAETANO
|2517
|19.1%
|ACCIAVATTI LUCIO
|875
|6.64%
|AVITABILE DANIELE
|393
|2.98%
|BAGNALE GIUSY
|85
|0.65%
|BALESTRIERI VITTORIO
|35
|0.27%
|BARRA FRANCESCA
|541
|4.11%
|CAMMAROTA NOEMI
|117
|0.89%
|CASTELLONE GAETANO
|26
|0.2%
|CATAPANO GIUSEPPE
|154
|1.17%
|CELOTTO CIRA
|65
|0.49%
|CHIRICO FRANCESCO
|609
|4.62%
|CILENTI MASSIMO
|914
|6.94%
|COLIZZI STEFANIA
|40
|0.3%
|CONTI MARIA
|227
|1.72%
|CORONA CIRO
|76
|0.58%
|CUOMO RAFFAELE
|601
|4.56%
|D'ANDREA GIANCARLO
|624
|4.74%
|DEL GIUDICE RAFFAELE
|800
|6.07%
|DI DIO STEFANO
|30
|0.23%
|DI SOMMA SARA
|475
|3.6%
|ESPOSITO CARMINE
|30
|0.23%
|ESPOSITO MARIA LUISA
|26
|0.2%
|GENTILE CIRO
|593
|4.5%
|GREGORACI ROBERTA
|181
|1.37%
|GRAZIANO BARBARA
|118
|0.9%
|GUAZZO ANNA
|248
|1.88%
|LAZZARI MARCO
|458
|3.48%
|LUCARELLI RENATO
|47
|0.36%
|MILANO ORESTE
|758
|5.75%
|MUROLO BARBARA
|76
|0.58%
|MUSELLA ANGELO
|164
|1.24%
|SCARPATI BARBARA
|77
|0.58%
|SCOGNAMIGLIO FRANCESCA
|286
|2.17%
|SERAFINI PAOLO
|22
|0.17%
|SERIO CARMELA
|71
|0.54%
|SIMIA PAOLO
|517
|3.92%
|STOECKLIN MIREILLE
|47
|0.36%
|VERDE LUCIANA
|179
|1.36%
|VOLPE LUCREZIA
|37
|0.28%
|VOZZELLA LUCIANA
|38
|0.29%
|Totale Preferenze
|13177
|100%