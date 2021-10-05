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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli in Movimento No Alleanze

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:35

Lista: NAPOLI IN MOVIMENTO NO ALLEANZE

Voti di lista: 1970

Candidato Consigliere Preferenze
MORRA SALVATORE 87  15.68%
CAPASSO GIOVANNI 25  4.5%
FUSCO MINOLA 18  3.24%
CALABRESE ALESSANDRO 0.72%
RONDELLI GIUSEPPE 23  4.14%
TOTARO LUISA 1.08%
MARSICOVETERE AUGUSTO 0%
LIOTTI GIOVANNI 1.62%
FERRI GIUSEPPINA 28  5.05%
AVITABILE MICHELE 20  3.6%
DI NAPOLI ROSARIO 24  4.32%
NONNO ISABELLA 0.36%
CAPEZZUTO EUGENIO 38  6.85%
NONNO MASSIMO 1.08%
NOTARANGELO DONATELLA 44  7.93%
D'ALISE RAFFAELE 11  1.98%
DE ROSA FRANCESCO 12  2.16%
SALICE MARGHERITA 0.36%
MAGNOLIA GERARDO 27  4.86%
CAIAZZO ANTONIO 58  10.45%
ESPOSITO GRAZIA 1.08%
REINA GIOVANNI 28  5.05%
ESPOSITO AGOSTINO 1.62%
SCOGNAMILLO ANNA 1.08%
AVOLIO GENNARO 0.54%
GALARDO DOMENICO 14  2.52%
CERULLO MARIA ROSARIA 0.54%
GARZONI GIAN CARLO 1.08%
RIZZO PIETRO 13  2.34%
STANZIOLA ADRIANA 23  4.14%
Totale Preferenze 555  100%

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