Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli in Movimento No Alleanze
Le preferenze
Lista: NAPOLI IN MOVIMENTO NO ALLEANZE
Voti di lista: 1970
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|MORRA SALVATORE
|87
|15.68%
|CAPASSO GIOVANNI
|25
|4.5%
|FUSCO MINOLA
|18
|3.24%
|CALABRESE ALESSANDRO
|4
|0.72%
|RONDELLI GIUSEPPE
|23
|4.14%
|TOTARO LUISA
|6
|1.08%
|MARSICOVETERE AUGUSTO
|0
|0%
|LIOTTI GIOVANNI
|9
|1.62%
|FERRI GIUSEPPINA
|28
|5.05%
|AVITABILE MICHELE
|20
|3.6%
|DI NAPOLI ROSARIO
|24
|4.32%
|NONNO ISABELLA
|2
|0.36%
|CAPEZZUTO EUGENIO
|38
|6.85%
|NONNO MASSIMO
|6
|1.08%
|NOTARANGELO DONATELLA
|44
|7.93%
|D'ALISE RAFFAELE
|11
|1.98%
|DE ROSA FRANCESCO
|12
|2.16%
|SALICE MARGHERITA
|2
|0.36%
|MAGNOLIA GERARDO
|27
|4.86%
|CAIAZZO ANTONIO
|58
|10.45%
|ESPOSITO GRAZIA
|6
|1.08%
|REINA GIOVANNI
|28
|5.05%
|ESPOSITO AGOSTINO
|9
|1.62%
|SCOGNAMILLO ANNA
|6
|1.08%
|AVOLIO GENNARO
|3
|0.54%
|GALARDO DOMENICO
|14
|2.52%
|CERULLO MARIA ROSARIA
|3
|0.54%
|GARZONI GIAN CARLO
|6
|1.08%
|RIZZO PIETRO
|13
|2.34%
|STANZIOLA ADRIANA
|23
|4.14%
|Totale Preferenze
|555
|100%