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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli Capitale

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:04

Lista: NAPOLI CAPITALE IL POPOLO DELLA FAMIGLIA-LEGA SUD-SOCIETA' E FAMIGLIA

Voti di lista: 8494
Candidato Consigliere Preferenze
D'ANGELO BIANCA MARIA 619  22.23%
BUONOCUNTO GIOVANNI 308  11.06%
CERRATO SERGIO 227  8.15%
LAURO ROBERTO 111  3.99%
MERCOGLIANO LUIGI 235  8.44%
NOSCHESE GIUSEPPE 470  16.88%
VESTUTO GIANFRANCO 0%
AMATO PATRIZIA 0.11%
AUTIERO ANTONIO 0.11%
AVALLONE MARCO 0.11%
BAIANO BIAGIO 31  1.11%
BENINCASA ALDO 0.14%
CAPUTO ANTONIO 0.14%
CARDITO SIMONA 0.29%
CARNILE MARIA CIRA 0.29%
CARPI PASQUALE 0.04%
CASSINI CIRO 0%
CIMINO ROSA TINA 0%
D'AMORA CARMINE 0%
DE GIOVANNIELLO VALENTINA 0.07%
DI MARTINO PAOLO 42  1.51%
DURSIO CESARE 146  5.24%
FERRIGNO TERESA 125  4.49%
GARGIULO STEFANIA 0.32%
LUCCI ANTONIO 0.22%
MARCHESE GIOVANNA 0.18%
MARSEGLIA ANTONIO 0.32%
MASI GIUSEPPE 0%
MIRANDA ROBERTA 0.04%
MOLLO LAURA 38  1.36%
MONACO ERNESTINA 0.11%
PALMA MARIA 0.07%
PASTORE LUCIANO 12  0.43%
PETRONE IVANA 214  7.68%
PONTICIELLO ENZO 0.11%
ROMANO ANTONIO 18  0.65%
SINISCALCO RAFFAELA 0.29%
STOELCKER LUCA 88  3.16%
ZARLENGO CIRO 19  0.68%
Totale Preferenze 2785  100%

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