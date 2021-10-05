Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli Capitale
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|D'ANGELO BIANCA MARIA
|619
|22.23%
|BUONOCUNTO GIOVANNI
|308
|11.06%
|CERRATO SERGIO
|227
|8.15%
|LAURO ROBERTO
|111
|3.99%
|MERCOGLIANO LUIGI
|235
|8.44%
|NOSCHESE GIUSEPPE
|470
|16.88%
|VESTUTO GIANFRANCO
|0
|0%
|AMATO PATRIZIA
|3
|0.11%
|AUTIERO ANTONIO
|3
|0.11%
|AVALLONE MARCO
|3
|0.11%
|BAIANO BIAGIO
|31
|1.11%
|BENINCASA ALDO
|4
|0.14%
|CAPUTO ANTONIO
|4
|0.14%
|CARDITO SIMONA
|8
|0.29%
|CARNILE MARIA CIRA
|8
|0.29%
|CARPI PASQUALE
|1
|0.04%
|CASSINI CIRO
|0
|0%
|CIMINO ROSA TINA
|0
|0%
|D'AMORA CARMINE
|0
|0%
|DE GIOVANNIELLO VALENTINA
|2
|0.07%
|DI MARTINO PAOLO
|42
|1.51%
|DURSIO CESARE
|146
|5.24%
|FERRIGNO TERESA
|125
|4.49%
|GARGIULO STEFANIA
|9
|0.32%
|LUCCI ANTONIO
|6
|0.22%
|MARCHESE GIOVANNA
|5
|0.18%
|MARSEGLIA ANTONIO
|9
|0.32%
|MASI GIUSEPPE
|0
|0%
|MIRANDA ROBERTA
|1
|0.04%
|MOLLO LAURA
|38
|1.36%
|MONACO ERNESTINA
|3
|0.11%
|PALMA MARIA
|2
|0.07%
|PASTORE LUCIANO
|12
|0.43%
|PETRONE IVANA
|214
|7.68%
|PONTICIELLO ENZO
|3
|0.11%
|ROMANO ANTONIO
|18
|0.65%
|SINISCALCO RAFFAELA
|8
|0.29%
|STOELCKER LUCA
|88
|3.16%
|ZARLENGO CIRO
|19
|0.68%
|Totale Preferenze
|2785
|100%