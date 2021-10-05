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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli 20 30 Ventitrenta

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:30

Lista: NAPOLI 20 30 VENTITRENTA

Voti di lista: 2450

Candidato Consigliere Preferenze
DEL GIUDICE PAOLA 326  17.09%
CARIGNANI FRANCESCO 443  23.23%
CAPUANO DIANA 231  12.11%
PICCIRILLO ANTONIO 150  7.87%
ANGRISANI ROBERTO ANTONIO 21  1.1%
CARUSO VINCENZO 56  2.94%
CASTRONUOVO EDOARDO 59  3.09%
DE GREGORIO GUIDO LUIGI 65  3.41%
RUSSO ANGELA 10  0.52%
SCHERILLO IVAN LUIGI ANTONIO 15  0.79%
BARALDI FABIO 0%
BARRETTA SABRINA 10  0.52%
BENNARDO ROSANNA 27  1.42%
BICCARI ROBERTO 13  0.68%
BOREA CARLO 62  3.25%
CARLEO SERGIO 0.1%
CIGLIANO PAOLA 26  1.36%
CONTOCALAKIS CARLO 39  2.05%
CORTESE ENRICO 0.21%
COZZOLINO ATTILIO 59  3.09%
CRETELLA RAFFAELE 49  2.57%
D'AVINO LUIGI 0%
FERRARA ANNA 11  0.58%
FERRARO LUCA 0%
GIACALONE MARCO 23  1.21%
IROLLO CLAUDIO 36  1.89%
METZ FABRIZIO MARIA 0.16%
MIRABILE MANUELA 20  1.05%
MOSE' MANUELA 0.37%
PAGANO CONCETTA 0.05%
PAPAROZZI CARLO 0.37%
PASCARELLA GIOVANNA 0.31%
RUSSO VERONICA 0.16%
SANTINI GIUNIO 56  2.94%
SANTOSUOSSO MARIA GRAZIA 11  0.58%
SELCE PAOLO 27  1.42%
SERINO CHIARA 15  0.79%
TASSO ANTONIO 0.1%
TERRACCIANO ENZA 0.26%
VOGHERA DANILO 0.37%
Totale Preferenze 1907  100%

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