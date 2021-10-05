Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Napoli 20 30 Ventitrenta
Le preferenze
Lista: NAPOLI 20 30 VENTITRENTA
Voti di lista: 2450
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|DEL GIUDICE PAOLA
|326
|17.09%
|CARIGNANI FRANCESCO
|443
|23.23%
|CAPUANO DIANA
|231
|12.11%
|PICCIRILLO ANTONIO
|150
|7.87%
|ANGRISANI ROBERTO ANTONIO
|21
|1.1%
|CARUSO VINCENZO
|56
|2.94%
|CASTRONUOVO EDOARDO
|59
|3.09%
|DE GREGORIO GUIDO LUIGI
|65
|3.41%
|RUSSO ANGELA
|10
|0.52%
|SCHERILLO IVAN LUIGI ANTONIO
|15
|0.79%
|BARALDI FABIO
|0
|0%
|BARRETTA SABRINA
|10
|0.52%
|BENNARDO ROSANNA
|27
|1.42%
|BICCARI ROBERTO
|13
|0.68%
|BOREA CARLO
|62
|3.25%
|CARLEO SERGIO
|2
|0.1%
|CIGLIANO PAOLA
|26
|1.36%
|CONTOCALAKIS CARLO
|39
|2.05%
|CORTESE ENRICO
|4
|0.21%
|COZZOLINO ATTILIO
|59
|3.09%
|CRETELLA RAFFAELE
|49
|2.57%
|D'AVINO LUIGI
|0
|0%
|FERRARA ANNA
|11
|0.58%
|FERRARO LUCA
|0
|0%
|GIACALONE MARCO
|23
|1.21%
|IROLLO CLAUDIO
|36
|1.89%
|METZ FABRIZIO MARIA
|3
|0.16%
|MIRABILE MANUELA
|20
|1.05%
|MOSE' MANUELA
|7
|0.37%
|PAGANO CONCETTA
|1
|0.05%
|PAPAROZZI CARLO
|7
|0.37%
|PASCARELLA GIOVANNA
|6
|0.31%
|RUSSO VERONICA
|3
|0.16%
|SANTINI GIUNIO
|56
|2.94%
|SANTOSUOSSO MARIA GRAZIA
|11
|0.58%
|SELCE PAOLO
|27
|1.42%
|SERINO CHIARA
|15
|0.79%
|TASSO ANTONIO
|2
|0.1%
|TERRACCIANO ENZA
|5
|0.26%
|VOGHERA DANILO
|7
|0.37%
|Totale Preferenze
|1907
|100%