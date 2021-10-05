Martedì, 5 Ottobre 2021
Coperto con pioviggini
Accedi
Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Moderati

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:22

Lista: MODERATI

Voti di lista: 8408
Candidato Consigliere Preferenze
ALTAMURA MARIAROSARIA 111  1.58%
AMATO BRUNO 444  6.33%
ANASTASIO ALLEGRA 88  1.25%
ARIA TERESA 0.11%
BLOSIO PAOLO FRANCESCO 31  0.44%
CESTARI ANNA 91  1.3%
COLOTTI MARIA 53  0.76%
D'AMICO GIUSEPPE 66  0.94%
DE CONCILIO CHIARA 13  0.19%
DE SIMONE ALESSANDRO 11  0.16%
FINIZIO SALVATORE 0.04%
FIORE GINEVRA 0%
GIUDICE ROSARIO 572  8.15%
GOATLEY COSTANZA FRANCESCA 137  1.95%
GRIMALDI LUIGI 1700  24.23%
GUERRA ALESSANDRO 0.04%
IODICE FEDERICA 0.04%
MACRI' WANDA 0.11%
MARCHESE BONARIA 0%
MARZULLO FLAVIO 0.06%
MAZZOLA VALENTINA 366  5.22%
MINIERI DIEGO 0.03%
MORISIERI FRANCESCO MARIA 56  0.8%
NAPOLETANO UGO 44  0.63%
PALMIERI DOMENICO 1356  19.32%
PIRONE MARCELLO 143  2.04%
PISANELLO CARLO 36  0.51%
PISCITELLI FULVIO 56  0.8%
ROSSI ARIANNA 0.13%
RUCCO CHIARA EMANUELA 21  0.3%
RUSSO VINCENZO 116  1.65%
SABATINO CINZIA 42  0.6%
SACCO IVANA 16  0.23%
SOMMELLA NUNZIA 18  0.26%
STENDARDO ELENA 47  0.67%
TESTA BENEDETTA 70  1%
TIPALDI GIUSEPPE 0.06%
TORINO VINCENZO 1127  16.06%
RONGO MARTINA 0.03%
ZIFARELLI MARIO 140  2%
Totale Preferenze 7017  100%

© Riproduzione riservata

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Moderati

NapoliToday è in caricamento