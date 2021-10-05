Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Moderati
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|ALTAMURA MARIAROSARIA
|111
|1.58%
|AMATO BRUNO
|444
|6.33%
|ANASTASIO ALLEGRA
|88
|1.25%
|ARIA TERESA
|8
|0.11%
|BLOSIO PAOLO FRANCESCO
|31
|0.44%
|CESTARI ANNA
|91
|1.3%
|COLOTTI MARIA
|53
|0.76%
|D'AMICO GIUSEPPE
|66
|0.94%
|DE CONCILIO CHIARA
|13
|0.19%
|DE SIMONE ALESSANDRO
|11
|0.16%
|FINIZIO SALVATORE
|3
|0.04%
|FIORE GINEVRA
|0
|0%
|GIUDICE ROSARIO
|572
|8.15%
|GOATLEY COSTANZA FRANCESCA
|137
|1.95%
|GRIMALDI LUIGI
|1700
|24.23%
|GUERRA ALESSANDRO
|3
|0.04%
|IODICE FEDERICA
|3
|0.04%
|MACRI' WANDA
|8
|0.11%
|MARCHESE BONARIA
|0
|0%
|MARZULLO FLAVIO
|4
|0.06%
|MAZZOLA VALENTINA
|366
|5.22%
|MINIERI DIEGO
|2
|0.03%
|MORISIERI FRANCESCO MARIA
|56
|0.8%
|NAPOLETANO UGO
|44
|0.63%
|PALMIERI DOMENICO
|1356
|19.32%
|PIRONE MARCELLO
|143
|2.04%
|PISANELLO CARLO
|36
|0.51%
|PISCITELLI FULVIO
|56
|0.8%
|ROSSI ARIANNA
|9
|0.13%
|RUCCO CHIARA EMANUELA
|21
|0.3%
|RUSSO VINCENZO
|116
|1.65%
|SABATINO CINZIA
|42
|0.6%
|SACCO IVANA
|16
|0.23%
|SOMMELLA NUNZIA
|18
|0.26%
|STENDARDO ELENA
|47
|0.67%
|TESTA BENEDETTA
|70
|1%
|TIPALDI GIUSEPPE
|4
|0.06%
|TORINO VINCENZO
|1127
|16.06%
|RONGO MARTINA
|2
|0.03%
|ZIFARELLI MARIO
|140
|2%
|Totale Preferenze
|7017
|100%