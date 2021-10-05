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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Manfredi Sindaco

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:26

Lista: LISTA MANFREDI SINDACO

Voti di lista: 32451
Candidato Consigliere Preferenze
FALCONIO DIOMEDE 1258  5.26%
MAGGIORE MARIA GABRIELLA 192  0.8%
VETERE RENATA 131  0.55%
ALTAMURA PASQUALE 468  1.96%
ANGRISANI ANDREA 456  1.91%
ARMIERO STEFANIA 431  1.8%
BERARDI BARBARA 355  1.49%
CERBONE ANDREANA 365  1.53%
CERRONE ALESSANDRO 235  0.98%
COLELLA SERGIO 1510  6.32%
CORTESE ENRICO 370  1.55%
DE BLASI NICOLA 170  0.71%
DE GIACOMO SONIA 444  1.86%
DI CELMO ALESSANDRO 436  1.82%
ESPOSITO GENNARO 1321  5.53%
FUCITO FULVIO 1404  5.87%
GAETA ROBERTA 1075  4.5%
GIGANTE ERICA 108  0.45%
GUAZZO CONCETTA 857  3.59%
INNOCENTI SABRINA 261  1.09%
IOZZI ANTONIO 1054  4.41%
LEPRE ANTONIO 199  0.83%
MANGO ENRICO 319  1.33%
MONTICELLI VITTORIO 1121  4.69%
MORMILE CARLO 92  0.38%
MUSTO LUIGI 1696  7.1%
PAOLOZZI MARIANO 428  1.79%
PRODOMO ANGELICA 218  0.91%
RUSSO AMANDA 416  1.74%
RUSSO LUIGI 88  0.37%
RUSSO STEFANIA 383  1.6%
SARNELLI GIOVANNI 431  1.8%
SAVARESE WALTER 2576  10.78%
SORRENTINO MANGINI MICHELE 169  0.71%
SPAGNUOLO DARIO 357  1.49%
SPARANO BIANCAMARIA 374  1.56%
STRANO SALVATORE 387  1.62%
TORRE BENEDETTA ANNA 355  1.49%
TOZZI FERDINANDO 584  2.44%
WURZBURGER GIOVANNI 804  3.36%
Totale Preferenze 23898  100%

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