Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Manfredi Sindaco
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|FALCONIO DIOMEDE
|1258
|5.26%
|MAGGIORE MARIA GABRIELLA
|192
|0.8%
|VETERE RENATA
|131
|0.55%
|ALTAMURA PASQUALE
|468
|1.96%
|ANGRISANI ANDREA
|456
|1.91%
|ARMIERO STEFANIA
|431
|1.8%
|BERARDI BARBARA
|355
|1.49%
|CERBONE ANDREANA
|365
|1.53%
|CERRONE ALESSANDRO
|235
|0.98%
|COLELLA SERGIO
|1510
|6.32%
|CORTESE ENRICO
|370
|1.55%
|DE BLASI NICOLA
|170
|0.71%
|DE GIACOMO SONIA
|444
|1.86%
|DI CELMO ALESSANDRO
|436
|1.82%
|ESPOSITO GENNARO
|1321
|5.53%
|FUCITO FULVIO
|1404
|5.87%
|GAETA ROBERTA
|1075
|4.5%
|GIGANTE ERICA
|108
|0.45%
|GUAZZO CONCETTA
|857
|3.59%
|INNOCENTI SABRINA
|261
|1.09%
|IOZZI ANTONIO
|1054
|4.41%
|LEPRE ANTONIO
|199
|0.83%
|MANGO ENRICO
|319
|1.33%
|MONTICELLI VITTORIO
|1121
|4.69%
|MORMILE CARLO
|92
|0.38%
|MUSTO LUIGI
|1696
|7.1%
|PAOLOZZI MARIANO
|428
|1.79%
|PRODOMO ANGELICA
|218
|0.91%
|RUSSO AMANDA
|416
|1.74%
|RUSSO LUIGI
|88
|0.37%
|RUSSO STEFANIA
|383
|1.6%
|SARNELLI GIOVANNI
|431
|1.8%
|SAVARESE WALTER
|2576
|10.78%
|SORRENTINO MANGINI MICHELE
|169
|0.71%
|SPAGNUOLO DARIO
|357
|1.49%
|SPARANO BIANCAMARIA
|374
|1.56%
|STRANO SALVATORE
|387
|1.62%
|TORRE BENEDETTA ANNA
|355
|1.49%
|TOZZI FERDINANDO
|584
|2.44%
|WURZBURGER GIOVANNI
|804
|3.36%
|Totale Preferenze
|23898
|100%