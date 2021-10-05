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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Fratelli d'Italia

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 14:56

Lista: FRATELLI D'ITALIA

Voti di lista: 14404
Candidato Consigliere Preferenze
AMABILE MARCO 173  1.94%
BATTAGLIA GAETANO 92  1.03%
BRANCATO MARCO 78  0.87%
BUSIELLO GAETANO 29  0.32%
CALDORO ALESSANDRA 728  8.14%
CAMPESE ORNELLA 89  1%
CASTIELLO GENNARO 1201  13.44%
CELIO ADELAIDE 40  0.45%
CENNI LEONARDO 53  0.59%
COMITO DANILO 20  0.22%
D'ANDREA MICHELE 0.07%
DI BISOGNO GIULIANA 148  1.66%
DI NAPOLI VITALE 0.08%
ESPOSITO GIUSEPPINA 193  2.16%
FEDELE ANNA 0.03%
FISCHMANN BORIS 0.06%
GALLO LOREDANA 42  0.47%
GIORDANO GENNARO 12  0.13%
GUARINIELLO IMMACOLATA 290  3.24%
GUARINO ALBERTO 33  0.37%
LEZZI LUCIA 154  1.72%
LONGOBARDI GIORGIO 1624  18.17%
MARESCA ANNA 154  1.72%
MILITERNI DIEGO 1013  11.33%
NATALE PAOLA FRANCESCA 37  0.41%
NAVARRA CARMELA 89  1%
PASSANTE VITTORIO 28  0.31%
PETRICCIUOLO VINCENZOANGELO 53  0.59%
PICCO PATRIZIA 10  0.11%
PROIETTI GIOVANNA 51  0.57%
RISPOLI LUIGI 820  9.17%
ROMANO LUIGI 54  0.6%
RUSCITO ROSANNA 415  4.64%
SALZANO NICOLA 120  1.34%
SANTANIELLO GIANFRANCO SALVATORE 0.02%
SCHERILLO MARIA 0.1%
SIFO SABRINA 798  8.93%
TORTORA AGOSTINO 82  0.92%
VARANO VALENTINA 128  1.43%
ZAZZARO GIOVANNI 55  0.62%
Totale Preferenze 8938  100%

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