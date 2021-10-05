Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Fratelli d'Italia
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|AMABILE MARCO
|173
|1.94%
|BATTAGLIA GAETANO
|92
|1.03%
|BRANCATO MARCO
|78
|0.87%
|BUSIELLO GAETANO
|29
|0.32%
|CALDORO ALESSANDRA
|728
|8.14%
|CAMPESE ORNELLA
|89
|1%
|CASTIELLO GENNARO
|1201
|13.44%
|CELIO ADELAIDE
|40
|0.45%
|CENNI LEONARDO
|53
|0.59%
|COMITO DANILO
|20
|0.22%
|D'ANDREA MICHELE
|6
|0.07%
|DI BISOGNO GIULIANA
|148
|1.66%
|DI NAPOLI VITALE
|7
|0.08%
|ESPOSITO GIUSEPPINA
|193
|2.16%
|FEDELE ANNA
|3
|0.03%
|FISCHMANN BORIS
|5
|0.06%
|GALLO LOREDANA
|42
|0.47%
|GIORDANO GENNARO
|12
|0.13%
|GUARINIELLO IMMACOLATA
|290
|3.24%
|GUARINO ALBERTO
|33
|0.37%
|LEZZI LUCIA
|154
|1.72%
|LONGOBARDI GIORGIO
|1624
|18.17%
|MARESCA ANNA
|154
|1.72%
|MILITERNI DIEGO
|1013
|11.33%
|NATALE PAOLA FRANCESCA
|37
|0.41%
|NAVARRA CARMELA
|89
|1%
|PASSANTE VITTORIO
|28
|0.31%
|PETRICCIUOLO VINCENZOANGELO
|53
|0.59%
|PICCO PATRIZIA
|10
|0.11%
|PROIETTI GIOVANNA
|51
|0.57%
|RISPOLI LUIGI
|820
|9.17%
|ROMANO LUIGI
|54
|0.6%
|RUSCITO ROSANNA
|415
|4.64%
|SALZANO NICOLA
|120
|1.34%
|SANTANIELLO GIANFRANCO SALVATORE
|2
|0.02%
|SCHERILLO MARIA
|9
|0.1%
|SIFO SABRINA
|798
|8.93%
|TORTORA AGOSTINO
|82
|0.92%
|VARANO VALENTINA
|128
|1.43%
|ZAZZARO GIOVANNI
|55
|0.62%
|Totale Preferenze
|8938
|100%