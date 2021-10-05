Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Forza Italia
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|PERRONE FILARDI PASQUALE
|471
|2.55%
|GUANGI SALVATORE
|3340
|18.06%
|AMIRANTE MASSIMILIANO
|49
|0.26%
|ASCIONE LUIGI
|45
|0.24%
|BELLOMUNNO SABINA
|30
|0.16%
|BRESCIA DOMENICO
|3724
|20.13%
|BUONANNO MARIA SOFIA
|21
|0.11%
|CERASO FERDINANDO
|85
|0.46%
|CORREALE FLAVIA
|78
|0.42%
|COSCIA STEFANO
|674
|3.64%
|CUTARELLI ASSUNTA
|690
|3.73%
|D'ALTRUI GAETANO
|11
|0.06%
|D'ANGELO ROBERTO
|240
|1.3%
|DE GREGORIO GIUSEPPE
|131
|0.71%
|DE LONGIS FEDERICO
|63
|0.34%
|DE NOTARIS ERNESTO
|67
|0.36%
|DE PONTE VALENTINA
|56
|0.3%
|DELLA ROCCA VALERIA
|1341
|7.25%
|DELLE DONNE MARCO
|53
|0.29%
|DI BIASE MARIA ROSARIA
|2
|0.01%
|DI LIDDO VALENTINA
|26
|0.14%
|FUSO MAURIZIO
|20
|0.11%
|GALLI MARCELLO
|58
|0.31%
|GIUGLIANO GIANPIERO
|100
|0.54%
|GRANESE MARIA PIA
|219
|1.18%
|IAVAZZI RAFFAELE
|162
|0.88%
|IULIUCCI ILARIA
|115
|0.62%
|MAGLIONE RAFFAELE
|66
|0.36%
|MAGLIULO ANTONINO
|959
|5.18%
|MANCUSO ORNELLA
|57
|0.31%
|MARTIRE EMILIO
|42
|0.23%
|NAPOLITANO ANTONIO
|212
|1.15%
|NAVARRO ADELE
|45
|0.24%
|PETRONE FILOMENA
|64
|0.35%
|RUGGIERO FRANCESCO
|521
|2.82%
|SAVASTANO IRIS
|2887
|15.61%
|SORRENTINO MICHELA
|91
|0.49%
|STENTARDO ALESSANDRA
|103
|0.56%
|NUNZIATA CLAUDIO
|12
|0.06%
|PISTONE GIUSEPPE
|1566
|8.47%
|Totale Preferenze
|18496
|100%