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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Forza Italia

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:00

Lista: FORZA ITALIA

Voti di lista: 21691
Candidato Consigliere Preferenze
PERRONE FILARDI PASQUALE 471 2.55%
GUANGI SALVATORE 3340 18.06%
AMIRANTE MASSIMILIANO 49 0.26%
ASCIONE LUIGI 45 0.24%
BELLOMUNNO SABINA 30 0.16%
BRESCIA DOMENICO 3724 20.13%
BUONANNO MARIA SOFIA 21 0.11%
CERASO FERDINANDO 85 0.46%
CORREALE FLAVIA 78 0.42%
COSCIA STEFANO 674 3.64%
CUTARELLI ASSUNTA 690 3.73%
D'ALTRUI GAETANO 11 0.06%
D'ANGELO ROBERTO 240 1.3%
DE GREGORIO GIUSEPPE 131 0.71%
DE LONGIS FEDERICO 63 0.34%
DE NOTARIS ERNESTO 67 0.36%
DE PONTE VALENTINA 56 0.3%
DELLA ROCCA VALERIA 1341 7.25%
DELLE DONNE MARCO 53 0.29%
DI BIASE MARIA ROSARIA 2 0.01%
DI LIDDO VALENTINA 26 0.14%
FUSO MAURIZIO 20 0.11%
GALLI MARCELLO 58 0.31%
GIUGLIANO GIANPIERO 100 0.54%
GRANESE MARIA PIA 219 1.18%
IAVAZZI RAFFAELE 162 0.88%
IULIUCCI ILARIA 115 0.62%
MAGLIONE RAFFAELE 66 0.36%
MAGLIULO ANTONINO 959 5.18%
MANCUSO ORNELLA 57 0.31%
MARTIRE EMILIO 42 0.23%
NAPOLITANO ANTONIO 212 1.15%
NAVARRO ADELE 45 0.24%
PETRONE FILOMENA 64 0.35%
RUGGIERO FRANCESCO 521 2.82%
SAVASTANO IRIS 2887 15.61%
SORRENTINO MICHELA 91 0.49%
STENTARDO ALESSANDRA 103 0.56%
NUNZIATA CLAUDIO 12 0.06%
PISTONE GIUSEPPE 1566 8.47%
Totale Preferenze 18496 100%

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