Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Europa Verde
Le preferenze
Lista: EUROPA VERDE
Voti di lista: 10496
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|IAVARONE MARIA LUISA
|880
|12.87%
|MILANO NELIDE
|509
|7.45%
|PROCACCINI ANGELA
|172
|2.52%
|CASTALDO ALDO
|382
|5.59%
|VENTO ANDREA
|56
|0.82%
|AGRELLI GIULIA VALERIA
|51
|0.75%
|AMBRA FERDINANDO IVANO
|79
|1.16%
|BORRELLI ROSARIA
|256
|3.74%
|CAMPANILE ANTONIO
|249
|3.64%
|AURIEMMA IMMACOLATA
|52
|0.76%
|CARBONE LUIGI
|1332
|19.49%
|CASO MODESTINO
|310
|4.53%
|CIPULLO LUIGI
|6
|0.09%
|CIPULLO PATRIZIA
|14
|0.2%
|CORVINO MATTIA
|81
|1.18%
|DE FALCO NATALE
|32
|0.47%
|DE LUCA CHIARA
|6
|0.09%
|DE MARTINO DOMENICO
|54
|0.79%
|DEL BONO ANDREA
|20
|0.29%
|DI DOMENICO DANTE
|288
|4.21%
|DORIA DANIELA
|40
|0.59%
|ESPOSITO DOMENICO
|46
|0.67%
|FERRAIULO LUIGI
|132
|1.93%
|GARGIULO VINCENZO
|23
|0.34%
|IMPERATORE GENNARO
|244
|3.57%
|IMPRADICE LUISANA
|14
|0.2%
|IOVINELLI LAURA
|38
|0.56%
|LO BASCIO BRUNO
|44
|0.64%
|MIGNONE GRETA
|12
|0.18%
|MORISIERI ROSARIO SALVATORE
|89
|1.3%
|ORSINI ANNAPAOLA
|67
|0.98%
|OTTAVIANO ANTONIETTA
|226
|3.31%
|PARLATO MARCELLO
|40
|0.59%
|PUGGILLO ANGELO
|108
|1.58%
|PUGLIESE ROSARIO
|424
|6.2%
|ROMANO SILVIA
|39
|0.57%
|ROSSI ALBINO
|39
|0.57%
|RUSSO MARCO
|275
|4.02%
|SANTILLO ENRICO
|46
|0.67%
|SPAGNOLI ANNA
|61
|0.89%
|Totale Preferenze
|6836
|100%