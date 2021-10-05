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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Europa Verde

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:29

Lista: EUROPA VERDE

Voti di lista: 10496

Candidato Consigliere Preferenze
IAVARONE MARIA LUISA 880  12.87%
MILANO NELIDE 509  7.45%
PROCACCINI ANGELA 172  2.52%
CASTALDO ALDO 382  5.59%
VENTO ANDREA 56  0.82%
AGRELLI GIULIA VALERIA 51  0.75%
AMBRA FERDINANDO IVANO 79  1.16%
BORRELLI ROSARIA 256  3.74%
CAMPANILE ANTONIO 249  3.64%
AURIEMMA IMMACOLATA 52  0.76%
CARBONE LUIGI 1332  19.49%
CASO MODESTINO 310  4.53%
CIPULLO LUIGI 0.09%
CIPULLO PATRIZIA 14  0.2%
CORVINO MATTIA 81  1.18%
DE FALCO NATALE 32  0.47%
DE LUCA CHIARA 0.09%
DE MARTINO DOMENICO 54  0.79%
DEL BONO ANDREA 20  0.29%
DI DOMENICO DANTE 288  4.21%
DORIA DANIELA 40  0.59%
ESPOSITO DOMENICO 46  0.67%
FERRAIULO LUIGI 132  1.93%
GARGIULO VINCENZO 23  0.34%
IMPERATORE GENNARO 244  3.57%
IMPRADICE LUISANA 14  0.2%
IOVINELLI LAURA 38  0.56%
LO BASCIO BRUNO 44  0.64%
MIGNONE GRETA 12  0.18%
MORISIERI ROSARIO SALVATORE 89  1.3%
ORSINI ANNAPAOLA 67  0.98%
OTTAVIANO ANTONIETTA 226  3.31%
PARLATO MARCELLO 40  0.59%
PUGGILLO ANGELO 108  1.58%
PUGLIESE ROSARIO 424  6.2%
ROMANO SILVIA 39  0.57%
ROSSI ALBINO 39  0.57%
RUSSO MARCO 275  4.02%
SANTILLO ENRICO 46  0.67%
SPAGNOLI ANNA 61  0.89%
Totale Preferenze 6836  100%

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