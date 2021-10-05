Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Essere Napoli
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|AMOROSO MARIA
|18
|0.22%
|BASSANO FEDERICA
|252
|3.05%
|BEVILACQUA BRUNO
|297
|3.59%
|BOLOGNESE RENATO
|52
|0.63%
|BORRELLI ROSARIA
|1773
|21.44%
|BRUNO BEATRICE
|14
|0.17%
|CAPPUCCIO DIEGO
|2
|0.02%
|CARBONARO MASSIMO
|23
|0.28%
|CIMMINO SALVATORE
|1
|0.01%
|CIOTOLA VINCENZO
|28
|0.34%
|DE GREGORIO CARLO
|3
|0.04%
|DE VIVO FLAVIA
|0
|0%
|DIMITA DARIO
|6
|0.07%
|FALANGA ANDREA
|69
|0.83%
|FOGLIAMANZILLO ROBERTA
|89
|1.08%
|FORNABAIO PAOLA
|101
|1.22%
|FUSCO RAFFAELE
|55
|0.67%
|INCARNATO BIANCA
|1
|0.01%
|LICENZIATI CRISTIANO
|142
|1.72%
|MARANTINO FABIO
|1
|0.01%
|MARONE DANIELA
|28
|0.34%
|MAROTTA FILIPPO
|270
|3.27%
|MASOLA ILARIA
|30
|0.36%
|MENNA FEDERICO
|964
|11.66%
|MERENDA MONICA
|5
|0.06%
|MUSELLA ALESSANDRO
|1001
|12.11%
|ORLANDO LUCREZIA
|256
|3.1%
|PADOVANO MANLIO
|218
|2.64%
|PAGANO ROSARIO
|103
|1.25%
|PAULILLO LUCIANO
|63
|0.76%
|PELLICCIA ALESSANDRO
|96
|1.16%
|RIPPA RICCARDO
|61
|0.74%
|SCUDELLARO RITA
|17
|0.21%
|STRAZZULLO PASQUALE
|469
|5.67%
|TORTORA GIUSEPPE
|354
|4.28%
|TROMBETTA NAZARENO
|101
|1.22%
|TUCCILLO DANIELA
|132
|1.6%
|VALANZUOLO AMEDEO
|38
|0.46%
|VARRIALE CIRO
|1088
|13.16%
|VITALE EMANUELA
|48
|0.58%
|Totale Preferenze
|8269
|100%