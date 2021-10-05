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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Essere Napoli

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:32

Lista: ESSERE NAPOLI MARESCA SINDACO

Voti di lista: 9175
Candidato Consigliere Preferenze
AMOROSO MARIA 18  0.22%
BASSANO FEDERICA 252  3.05%
BEVILACQUA BRUNO 297  3.59%
BOLOGNESE RENATO 52  0.63%
BORRELLI ROSARIA 1773  21.44%
BRUNO BEATRICE 14  0.17%
CAPPUCCIO DIEGO 0.02%
CARBONARO MASSIMO 23  0.28%
CIMMINO SALVATORE 0.01%
CIOTOLA VINCENZO 28  0.34%
DE GREGORIO CARLO 0.04%
DE VIVO FLAVIA 0%
DIMITA DARIO 0.07%
FALANGA ANDREA 69  0.83%
FOGLIAMANZILLO ROBERTA 89  1.08%
FORNABAIO PAOLA 101  1.22%
FUSCO RAFFAELE 55  0.67%
INCARNATO BIANCA 0.01%
LICENZIATI CRISTIANO 142  1.72%
MARANTINO FABIO 0.01%
MARONE DANIELA 28  0.34%
MAROTTA FILIPPO 270  3.27%
MASOLA ILARIA 30  0.36%
MENNA FEDERICO 964  11.66%
MERENDA MONICA 0.06%
MUSELLA ALESSANDRO 1001  12.11%
ORLANDO LUCREZIA 256  3.1%
PADOVANO MANLIO 218  2.64%
PAGANO ROSARIO 103  1.25%
PAULILLO LUCIANO 63  0.76%
PELLICCIA ALESSANDRO 96  1.16%
RIPPA RICCARDO 61  0.74%
SCUDELLARO RITA 17  0.21%
STRAZZULLO PASQUALE 469  5.67%
TORTORA GIUSEPPE 354  4.28%
TROMBETTA NAZARENO 101  1.22%
TUCCILLO DANIELA 132  1.6%
VALANZUOLO AMEDEO 38  0.46%
VARRIALE CIRO 1088  13.16%
VITALE EMANUELA 48  0.58%
Totale Preferenze 8269  100%

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