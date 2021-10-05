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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Equità Territoriale

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:13

Lista: ET EQUITÀ TERRITORIALE

Voti di lista: 921
Candidato Consigliere Preferenze
ALIFUOCO GIULIO 38  9.79%
BIANCO SALVATORE 27  6.96%
CAFARARO FRANCO 49  12.63%
CEFARO MARIA CRISTINA 0.77%
CONELLI ENRICO 0%
CUNTI FRANCESCA 0.52%
D'ARRIGO FILIPPO 0%
DE CHIARA ASSUNTA RAFFAELA 0.77%
DE MICCO MASSIMILIANO 29  7.47%
DE NOVELLIS ANNA 29  7.47%
DELLI PAOLI ANGELA 0%
DI MONTE MARIO 11  2.84%
ESPOSITO PAOLO 10  2.58%
FONTANA GIUSEPPE 47  12.11%
FRANCO CIRO 15  3.87%
FULGIONE ROSAMARIA 1.29%
GODANO CATALDO 1.03%
IOZZOLINO ITALO 23  5.93%
LO RUSSO ROCCO 0.77%
MONACO SONIA 0.52%
NANNOLA ADELAIDE 0%
PARIOTA ANNA 37  9.54%
PEPINO FEDERICA 0%
PICARIELLO STEFANIA 0%
SAUZULLO PROCOLO 26  6.7%
SCOGNAMIGLIO MARCO 0.77%
SOMMELLA LUIGIA 22  5.67%
STORACE MARIA 0%
TRAINO WANDA 0%
Totale Preferenze 388  100%

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