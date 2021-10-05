Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Equità Territoriale
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|ALIFUOCO GIULIO
|38
|9.79%
|BIANCO SALVATORE
|27
|6.96%
|CAFARARO FRANCO
|49
|12.63%
|CEFARO MARIA CRISTINA
|3
|0.77%
|CONELLI ENRICO
|0
|0%
|CUNTI FRANCESCA
|2
|0.52%
|D'ARRIGO FILIPPO
|0
|0%
|DE CHIARA ASSUNTA RAFFAELA
|3
|0.77%
|DE MICCO MASSIMILIANO
|29
|7.47%
|DE NOVELLIS ANNA
|29
|7.47%
|DELLI PAOLI ANGELA
|0
|0%
|DI MONTE MARIO
|11
|2.84%
|ESPOSITO PAOLO
|10
|2.58%
|FONTANA GIUSEPPE
|47
|12.11%
|FRANCO CIRO
|15
|3.87%
|FULGIONE ROSAMARIA
|5
|1.29%
|GODANO CATALDO
|4
|1.03%
|IOZZOLINO ITALO
|23
|5.93%
|LO RUSSO ROCCO
|3
|0.77%
|MONACO SONIA
|2
|0.52%
|NANNOLA ADELAIDE
|0
|0%
|PARIOTA ANNA
|37
|9.54%
|PEPINO FEDERICA
|0
|0%
|PICARIELLO STEFANIA
|0
|0%
|SAUZULLO PROCOLO
|26
|6.7%
|SCOGNAMIGLIO MARCO
|3
|0.77%
|SOMMELLA LUIGIA
|22
|5.67%
|STORACE MARIA
|0
|0%
|TRAINO WANDA
|0
|0%
|Totale Preferenze
|388
|100%