Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Cambiamo!
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|TARRO CICCARELLI GIUSEPPE
|111
|2.46%
|FONTANELLA MARZIA
|452
|10.01%
|BALZAMO GIUSEPPE
|739
|16.36%
|FABBROCINI FILOMENA
|8
|0.18%
|BOZZAOTRA SIMONA
|25
|0.55%
|CALIENDO ADELAIDE
|13
|0.29%
|CICCARELLI VINCENZO
|25
|0.55%
|DI BITONTO PASQUALE
|37
|0.82%
|DI PORZIO PAOLA
|69
|1.53%
|CRISCUOLO BOTTA ANNA
|114
|2.52%
|DONNARUMMA PASQUALINA
|17
|0.38%
|FEMIA NUNZIA
|4
|0.09%
|FERRIGNO MARESCA LETIZIA
|529
|11.71%
|LANZILLI GIULIANA
|6
|0.13%
|MANCO MARIA ROSARIA
|14
|0.31%
|MORMILE FRANCESCA
|1
|0.02%
|MOTTOLA UMBERTO
|36
|0.8%
|PAESANO ADRIANA
|19
|0.42%
|ADESSO RAFFAELLO
|294
|6.51%
|PALMA ANTONIETTA
|32
|0.71%
|PALUMBO ROSARIO
|977
|21.63%
|PESCE CLAUDIA
|67
|1.48%
|PICCIRILLO ROBERTO
|38
|0.84%
|PIESCO DAVIDE
|0
|0%
|PRECCHIA ANTONIO
|38
|0.84%
|ROMEO CHIARA
|11
|0.24%
|SOMMELLA CAMILLA
|110
|2.44%
|SANNINO ERMANNO
|20
|0.44%
|SARRACINO ANTONIO
|40
|0.89%
|SORRENTINO MARIA LUISA
|0
|0%
|SORRENTINO LOREDANA
|7
|0.16%
|VACCARO LUCIO
|5
|0.11%
|ZANNELLA FRANCESCA
|6
|0.13%
|ZARRA NATALINO
|652
|14.44%
|Totale Preferenze
|4516
|100%