Martedì, 5 Ottobre 2021
Coperto con pioviggini
Accedi
Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Cambiamo!

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:17

Lista: CAMBIAMO! CON MARESCA SINDACO

Voti di lista: 8291
Candidato Consigliere Preferenze
TARRO CICCARELLI GIUSEPPE 111  2.46%
FONTANELLA MARZIA 452  10.01%
BALZAMO GIUSEPPE 739  16.36%
FABBROCINI FILOMENA 0.18%
BOZZAOTRA SIMONA 25  0.55%
CALIENDO ADELAIDE 13  0.29%
CICCARELLI VINCENZO 25  0.55%
DI BITONTO PASQUALE 37  0.82%
DI PORZIO PAOLA 69  1.53%
CRISCUOLO BOTTA ANNA 114  2.52%
DONNARUMMA PASQUALINA 17  0.38%
FEMIA NUNZIA 0.09%
FERRIGNO MARESCA LETIZIA 529  11.71%
LANZILLI GIULIANA 0.13%
MANCO MARIA ROSARIA 14  0.31%
MORMILE FRANCESCA 0.02%
MOTTOLA UMBERTO 36  0.8%
PAESANO ADRIANA 19  0.42%
ADESSO RAFFAELLO 294  6.51%
PALMA ANTONIETTA 32  0.71%
PALUMBO ROSARIO 977  21.63%
PESCE CLAUDIA 67  1.48%
PICCIRILLO ROBERTO 38  0.84%
PIESCO DAVIDE 0%
PRECCHIA ANTONIO 38  0.84%
ROMEO CHIARA 11  0.24%
SOMMELLA CAMILLA 110  2.44%
SANNINO ERMANNO 20  0.44%
SARRACINO ANTONIO 40  0.89%
SORRENTINO MARIA LUISA 0%
SORRENTINO LOREDANA 0.16%
VACCARO LUCIO 0.11%
ZANNELLA FRANCESCA 0.13%
ZARRA NATALINO 652  14.44%
Totale Preferenze 4516  100%

© Riproduzione riservata

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Cambiamo!

NapoliToday è in caricamento