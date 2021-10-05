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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Azzurri-Noi Sud-Napoli Viva

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:30

Lista: AZZURRI NOI SUD NAPOLI VIVA

Voti di lista: 17791
Candidato Consigliere Preferenze
FERRARA MARIA 347 2.2%
ABATE FABRIZIO 151 0.96%
AL OMLEH ALI RASHED MOHMOUD RASHID 135 0.86%
ALIPERTI CARMINE 43 0.27%
ALVIERI GAIA 141 0.89%
AURICCHIO ENRICO 96 0.61%
BARBATO BENEDETTA 178 1.13%
BOCCHETTI ANTONIO 91 0.58%
BUONINCONTRI PEDACE FRANCESCA AMBRA 83 0.53%
CALIERNO VERONICA 4 0.03%
CASALE FEDERICA 416 2.64%
CILENTI SAVERIO 728 4.62%
D'ALESSIO MARTINA 1418 8.99%
DANESE VINCENZO 106 0.67%
DI COSTANZO FABIANA 17 0.11%
DI PRISCO MICHELE 1820 11.54%
LA MONICA ANNA 0 0%
MAIONE LUIGIA 35 0.22%
MAISTO ANNA MARIA 2629 16.67%
MANERO ADELCHI 76 0.48%
MARIANI ALFREDO 94 0.6%
MARTORELLI GIULIANA 19 0.12%
MEROLLA ALFONSO 711 4.51%
MORETTO ROMINA SALVATORINA 751 4.76%
PACILLI ISABELLA 11 0.07%
PASSARO CHIARIELLO ILARIA 74 0.47%
PEPE MASSIMO 2364 14.99%
PRETE VALENTINA 46 0.29%
RAGONE GIORGIO 46 0.29%
SANTORO ANNA 42 0.27%
SOLOMBRINO VINCENZO 1379 8.74%
STILE EUGENIO ALBERICO 55 0.35%
TROCINO CLAUDIO 15 0.1%
TUCCILLO CHIARA 156 0.99%
URCIUOLI ANTONIO 72 0.46%
VESPA VALERIA 596 3.78%
VON ARX ENRICO 825 5.23%
Totale Preferenze 15770 100%

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