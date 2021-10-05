Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Azzurri-Noi Sud-Napoli Viva
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|FERRARA MARIA
|347
|2.2%
|ABATE FABRIZIO
|151
|0.96%
|AL OMLEH ALI RASHED MOHMOUD RASHID
|135
|0.86%
|ALIPERTI CARMINE
|43
|0.27%
|ALVIERI GAIA
|141
|0.89%
|AURICCHIO ENRICO
|96
|0.61%
|BARBATO BENEDETTA
|178
|1.13%
|BOCCHETTI ANTONIO
|91
|0.58%
|BUONINCONTRI PEDACE FRANCESCA AMBRA
|83
|0.53%
|CALIERNO VERONICA
|4
|0.03%
|CASALE FEDERICA
|416
|2.64%
|CILENTI SAVERIO
|728
|4.62%
|D'ALESSIO MARTINA
|1418
|8.99%
|DANESE VINCENZO
|106
|0.67%
|DI COSTANZO FABIANA
|17
|0.11%
|DI PRISCO MICHELE
|1820
|11.54%
|LA MONICA ANNA
|0
|0%
|MAIONE LUIGIA
|35
|0.22%
|MAISTO ANNA MARIA
|2629
|16.67%
|MANERO ADELCHI
|76
|0.48%
|MARIANI ALFREDO
|94
|0.6%
|MARTORELLI GIULIANA
|19
|0.12%
|MEROLLA ALFONSO
|711
|4.51%
|MORETTO ROMINA SALVATORINA
|751
|4.76%
|PACILLI ISABELLA
|11
|0.07%
|PASSARO CHIARIELLO ILARIA
|74
|0.47%
|PEPE MASSIMO
|2364
|14.99%
|PRETE VALENTINA
|46
|0.29%
|RAGONE GIORGIO
|46
|0.29%
|SANTORO ANNA
|42
|0.27%
|SOLOMBRINO VINCENZO
|1379
|8.74%
|STILE EUGENIO ALBERICO
|55
|0.35%
|TROCINO CLAUDIO
|15
|0.1%
|TUCCILLO CHIARA
|156
|0.99%
|URCIUOLI ANTONIO
|72
|0.46%
|VESPA VALERIA
|596
|3.78%
|VON ARX ENRICO
|825
|5.23%
|Totale Preferenze
|15770
|100%