Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Alessandra Clemente Sindaco
Le preferenze
Lista: ALESSANDRA CLEMENTE SINDACO
Voti di lista: 10564
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|COCCIA ELENA
|437
|7.57%
|CECERE CLAUDIO
|1076
|18.64%
|GALIERO ROSARIA
|903
|15.64%
|VERNETTI FRANCESCO
|485
|8.4%
|ZIMBALDI LUIGI
|325
|5.63%
|BISMUTO LAURA
|404
|7%
|LUONGO ANTONIO
|191
|3.31%
|VALENTINO LUIGI
|410
|7.1%
|ASCIONE GENNARO
|98
|1.7%
|BORRELLI MARIA ROSARIA
|13
|0.23%
|CACCHIULLO VALENTINA
|23
|0.4%
|CAPUTO PAOLO
|18
|0.31%
|CIARAVOLO GIUSEPPE
|15
|0.26%
|CICCARELLI CRESCENZO
|15
|0.26%
|CIOFFI ANNA
|11
|0.19%
|CONATO EMANUELE
|46
|0.8%
|CORAGGIO FRANCESCO
|59
|1.02%
|D'ALESSIO FRANCESCO
|58
|1%
|D'ANGELO BRUNO
|77
|1.33%
|D'ARCHI MAURO
|2
|0.03%
|DE FALCO ERNESTO
|126
|2.18%
|DE MARTINO PAOLO
|64
|1.11%
|DEL GIUDICE ALESSANDRA
|51
|0.88%
|DELLE CAVE FABIO
|24
|0.42%
|D'UONNO ROSARIO
|37
|0.64%
|ESPOSITO EMANUELA
|12
|0.21%
|FRANCO MARIKA
|397
|6.88%
|GAETA ANNA
|64
|1.11%
|MAGLIONE CARMELA
|48
|0.83%
|MASIA MARGHERITA
|1
|0.02%
|PALOMBA GIOVANNA
|39
|0.68%
|PICARDI ANTONIO
|18
|0.31%
|PIROLI TORELLI FRANCESCA
|33
|0.57%
|PUDDU MARIA
|65
|1.13%
|ROCHIRA GIOVANNI
|0
|0%
|ROMANO GIUSEPPINA
|4
|0.07%
|VERDE SANTO
|25
|0.43%
|VISALLI ANTONIO
|31
|0.54%
|VITTORINI VALERIA
|22
|0.38%
|WOLLMANN DANIELA
|45
|0.78%
|Totale Preferenze
|5772
|100%