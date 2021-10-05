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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Alessandra Clemente Sindaco

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:19

Lista: ALESSANDRA CLEMENTE SINDACO

Voti di lista: 10564

Candidato Consigliere Preferenze
COCCIA ELENA 437  7.57%
CECERE CLAUDIO 1076  18.64%
GALIERO ROSARIA 903  15.64%
VERNETTI FRANCESCO 485  8.4%
ZIMBALDI LUIGI 325  5.63%
BISMUTO LAURA 404  7%
LUONGO ANTONIO 191  3.31%
VALENTINO LUIGI 410  7.1%
ASCIONE GENNARO 98  1.7%
BORRELLI MARIA ROSARIA 13  0.23%
CACCHIULLO VALENTINA 23  0.4%
CAPUTO PAOLO 18  0.31%
CIARAVOLO GIUSEPPE 15  0.26%
CICCARELLI CRESCENZO 15  0.26%
CIOFFI ANNA 11  0.19%
CONATO EMANUELE 46  0.8%
CORAGGIO FRANCESCO 59  1.02%
D'ALESSIO FRANCESCO 58  1%
D'ANGELO BRUNO 77  1.33%
D'ARCHI MAURO 0.03%
DE FALCO ERNESTO 126  2.18%
DE MARTINO PAOLO 64  1.11%
DEL GIUDICE ALESSANDRA 51  0.88%
DELLE CAVE FABIO 24  0.42%
D'UONNO ROSARIO 37  0.64%
ESPOSITO EMANUELA 12  0.21%
FRANCO MARIKA 397  6.88%
GAETA ANNA 64  1.11%
MAGLIONE CARMELA 48  0.83%
MASIA MARGHERITA 0.02%
PALOMBA GIOVANNA 39  0.68%
PICARDI ANTONIO 18  0.31%
PIROLI TORELLI FRANCESCA 33  0.57%
PUDDU MARIA 65  1.13%
ROCHIRA GIOVANNI 0%
ROMANO GIUSEPPINA 0.07%
VERDE SANTO 25  0.43%
VISALLI ANTONIO 31  0.54%
VITTORINI VALERIA 22  0.38%
WOLLMANN DANIELA 45  0.78%
Totale Preferenze 5772  100%

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