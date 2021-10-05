Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Adesso Napoli
Le preferenze
Lista: ADESSO NAPOLI
Voti di lista: 12307
Candidato Consigliere Preferenze
AMATO ALESSANDRA 261 2.26%
AVALLONE GERARDO 514 4.45%
BANCO GIOVANNI 1097 9.49%
BARONE ANNIKA 209 1.81%
BASILE LUCA SEBASTIANO 338 2.92%
BELLOMIA PAOLO 34 0.29%
CANNATA MASSIMO 418 3.62%
CAROPRESO MARIAROSARIA 178 1.54%
CHIANESE ANGELO 66 0.57%
CIMMINELLA FABIOLA 9 0.08%
COSTANZO DANIELA 12 0.1%
DE ANSERIS CONSOLATA MARIA 32 0.28%
DE CICCO FELICE 36 0.31%
D'ELIA GERARDO 1 0.01%
DICE' ARIANNA 161 1.39%
D'ORAZIO DONATELLA 259 2.24%
ESPOSITO ANNA 201 1.74%
ESPOSITO MARIAROSARIA 53 0.46%
FILOIA MASSIMO 289 2.5%
GIANNALAVIGNA LORENZO 802 6.94%
IORIO FRANCESCO 1206 10.44%
IPPOLITO MANUELA 20 0.17%
MANGIONE ANDREA 111 0.96%
MARINO VINCENZO 30 0.26%
MARRAZZO ANTONIO 535 4.63%
PERELLI FILIPPO 0 0%
POLZELLA GABRIELLA 23 0.2%
RACITI CHIARA 15 0.13%
REA ADELE 576 4.98%
RISPOLI GENNARO 1338 11.58%
ROSA GIACOMO 12 0.1%
ROSCIANO CLORINDA 33 0.29%
SANNINO MARIAELISA 34 0.29%
SASSO FLORA 95 0.82%
SEPE GENNARO 925 8%
SGAMBATI CARMINE 755 6.53%
SORICE VALERIO 159 1.38%
SPATARELLA MICAELA 652 5.64%
STRUBE CARLO 66 0.57%
VIOLA LUIGI 2 0.02%
Totale Preferenze 11557 100%