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Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Adesso Napoli

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:32

Lista: ADESSO NAPOLI

Voti di lista: 12307

Candidato Consigliere Preferenze

AMATO ALESSANDRA 261 2.26%

AVALLONE GERARDO 514 4.45%

BANCO GIOVANNI 1097 9.49%

BARONE ANNIKA 209 1.81%

BASILE LUCA SEBASTIANO 338 2.92%

BELLOMIA PAOLO 34 0.29%

CANNATA MASSIMO 418 3.62%

CAROPRESO MARIAROSARIA 178 1.54%

CHIANESE ANGELO 66 0.57%

CIMMINELLA FABIOLA 9 0.08%

COSTANZO DANIELA 12 0.1%

DE ANSERIS CONSOLATA MARIA 32 0.28%

DE CICCO FELICE 36 0.31%

D'ELIA GERARDO 1 0.01%

DICE' ARIANNA 161 1.39%

D'ORAZIO DONATELLA 259 2.24%

ESPOSITO ANNA 201 1.74%

ESPOSITO MARIAROSARIA 53 0.46%

FILOIA MASSIMO 289 2.5%

GIANNALAVIGNA LORENZO 802 6.94%

IORIO FRANCESCO 1206 10.44%

IPPOLITO MANUELA 20 0.17%

MANGIONE ANDREA 111 0.96%

MARINO VINCENZO 30 0.26%

MARRAZZO ANTONIO 535 4.63%

PERELLI FILIPPO 0 0%

POLZELLA GABRIELLA 23 0.2%

RACITI CHIARA 15 0.13%

REA ADELE 576 4.98%

RISPOLI GENNARO 1338 11.58%

ROSA GIACOMO 12 0.1%

ROSCIANO CLORINDA 33 0.29%

SANNINO MARIAELISA 34 0.29%

SASSO FLORA 95 0.82%

SEPE GENNARO 925 8%

SGAMBATI CARMINE 755 6.53%

SORICE VALERIO 159 1.38%

SPATARELLA MICAELA 652 5.64%

STRUBE CARLO 66 0.57%

VIOLA LUIGI 2 0.02%

Totale Preferenze 11557 100%

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