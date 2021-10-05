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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Noi con l'Italia-Adc

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 15:19

Lista: NOI CON L'ITALIA-ADC

Voti di lista: 3066
Candidato Consigliere Preferenze
GUARINO RICCARDO 819  32.55%
FAMIGLIETTI MASSIMO 121  4.81%
RICCI BARBARA 340  13.51%
ADELFI VITTORIO 64  2.54%
BEVILACQUA ROBERTA 0.08%
BORRIERO MARCO 45  1.79%
BRANDI MAURIZIO 0%
CAIANIELLO VALENTINA 49  1.95%
CAIAZZO MARIO 15  0.6%
CANCELLIERE MARIA 10  0.4%
CAPPITTI SARA 12  0.48%
CAVATOIO LUIGI 0.28%
COLLINO VINCENZO 15  0.6%
CONTE RICCARDO 0.24%
DINACCI LUCIA 11  0.44%
DONISI GIROLAMO 0.08%
ERRICHIELLO CINZIA 58  2.31%
FORMICOLA ANTONELLA 116  4.61%
FRAGETTA ERCOLE 0.04%
GIOIA ALESSANDRO 0.04%
GRILLO MARIA ROSARIA 0.16%
IACOBONE ALFONSO 20  0.79%
IODICE GIOVANNI 63  2.5%
LEPRE FRANCESCO 93  3.7%
MAISTO VINCENZO 62  2.46%
MARTONE SEBASTIANO 0%
NOVI ANTONIO 12  0.48%
PICCOLBONI FERNAND 248  9.86%
PORZIO ANNA 0.16%
RANUCCI CLAUDIA 0.04%
RUSSO ANNA 22  0.87%
SANGIOVANNI UGO 47  1.87%
SANTOPIETRO DANILO 0.2%
SCANCAMARRA VINCENZO 89  3.54%
SORRENTINO MARIAROSARIA 0.16%
SPATALINO MARCO 12  0.48%
SPELTA MICHELINA 89  3.54%
TORTORA ALESSIA 0.28%
TRINCHESE PASQUALINA 0.32%
ZENO MARCELLA 32  1.27%
Totale Preferenze 2516  100%

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