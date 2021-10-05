Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Noi con l'Italia-Adc
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|GUARINO RICCARDO
|819
|32.55%
|FAMIGLIETTI MASSIMO
|121
|4.81%
|RICCI BARBARA
|340
|13.51%
|ADELFI VITTORIO
|64
|2.54%
|BEVILACQUA ROBERTA
|2
|0.08%
|BORRIERO MARCO
|45
|1.79%
|BRANDI MAURIZIO
|0
|0%
|CAIANIELLO VALENTINA
|49
|1.95%
|CAIAZZO MARIO
|15
|0.6%
|CANCELLIERE MARIA
|10
|0.4%
|CAPPITTI SARA
|12
|0.48%
|CAVATOIO LUIGI
|7
|0.28%
|COLLINO VINCENZO
|15
|0.6%
|CONTE RICCARDO
|6
|0.24%
|DINACCI LUCIA
|11
|0.44%
|DONISI GIROLAMO
|2
|0.08%
|ERRICHIELLO CINZIA
|58
|2.31%
|FORMICOLA ANTONELLA
|116
|4.61%
|FRAGETTA ERCOLE
|1
|0.04%
|GIOIA ALESSANDRO
|1
|0.04%
|GRILLO MARIA ROSARIA
|4
|0.16%
|IACOBONE ALFONSO
|20
|0.79%
|IODICE GIOVANNI
|63
|2.5%
|LEPRE FRANCESCO
|93
|3.7%
|MAISTO VINCENZO
|62
|2.46%
|MARTONE SEBASTIANO
|0
|0%
|NOVI ANTONIO
|12
|0.48%
|PICCOLBONI FERNAND
|248
|9.86%
|PORZIO ANNA
|4
|0.16%
|RANUCCI CLAUDIA
|1
|0.04%
|RUSSO ANNA
|22
|0.87%
|SANGIOVANNI UGO
|47
|1.87%
|SANTOPIETRO DANILO
|5
|0.2%
|SCANCAMARRA VINCENZO
|89
|3.54%
|SORRENTINO MARIAROSARIA
|4
|0.16%
|SPATALINO MARCO
|12
|0.48%
|SPELTA MICHELINA
|89
|3.54%
|TORTORA ALESSIA
|7
|0.28%
|TRINCHESE PASQUALINA
|8
|0.32%
|ZENO MARCELLA
|32
|1.27%
|Totale Preferenze
|2516
|100%