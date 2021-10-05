Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista 3V Verità Libertà
Le preferenze
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|DE VITO MARINA
|101
|34.95%
|FORTE FRANCESCO
|19
|6.57%
|BIGLIETTO MARGHERITA
|8
|2.77%
|RUSSO GAETANO
|6
|2.08%
|CIRILLO ANNA
|8
|2.77%
|ZUCCHERO DAVIDE
|3
|1.04%
|CRISCUOLI ANGELO
|48
|16.61%
|MASTRILLI MARCELLA
|2
|0.69%
|DI BELLA SALVATORE
|67
|23.18%
|RAGNO RAFFAELLA
|1
|0.35%
|ARNONE MICHELE
|3
|1.04%
|RULLI MARICA
|1
|0.35%
|CASTIGLIONI STEFANIA
|2
|0.69%
|GRIECO RAFFAELE
|3
|1.04%
|BISCARDI DOMENICO
|5
|1.73%
|ROVERE MAURIZIO
|2
|0.69%
|PASSARO MICHELE
|2
|0.69%
|PIEVANI NORA
|0
|0%
|PIZZUTI LORENZO
|1
|0.35%
|BALIA ALESSIA
|3
|1.04%
|BECAGLI FABIO
|0
|0%
|MICCINESI CHIARA
|0
|0%
|TOMBERLI LUCA
|0
|0%
|FEDI TIZIANA
|0
|0%
|MUGNAINI MARCO
|0
|0%
|CIAIOLA VANDA
|0
|0%
|INNOCENTI MASSIMILIANO
|0
|0%
|COCCIA SERENA
|0
|0%
|ZECCHI FRANCESCO
|0
|0%
|BATTAGLIA ENRICA
|0
|0%
|BULLI CLAUDIO
|4
|1.38%
|NESTI MANUELE
|0
|0%
|Totale Preferenze
|289
|100%