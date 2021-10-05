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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista 3V Verità Libertà

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 14:52

Lista: 3V VERITA' LIBERTA'

Voti di lista: 1516
Candidato Consigliere Preferenze
DE VITO MARINA 101  34.95%
FORTE FRANCESCO 19  6.57%
BIGLIETTO MARGHERITA 2.77%
RUSSO GAETANO 2.08%
CIRILLO ANNA 2.77%
ZUCCHERO DAVIDE 1.04%
CRISCUOLI ANGELO 48  16.61%
MASTRILLI MARCELLA 0.69%
DI BELLA SALVATORE 67  23.18%
RAGNO RAFFAELLA 0.35%
ARNONE MICHELE 1.04%
RULLI MARICA 0.35%
CASTIGLIONI STEFANIA 0.69%
GRIECO RAFFAELE 1.04%
BISCARDI DOMENICO 1.73%
ROVERE MAURIZIO 0.69%
PASSARO MICHELE 0.69%
PIEVANI NORA 0%
PIZZUTI LORENZO 0.35%
BALIA ALESSIA 1.04%
BECAGLI FABIO 0%
MICCINESI CHIARA 0%
TOMBERLI LUCA 0%
FEDI TIZIANA 0%
MUGNAINI MARCO 0%
CIAIOLA VANDA 0%
INNOCENTI MASSIMILIANO 0%
COCCIA SERENA 0%
ZECCHI FRANCESCO 0%
BATTAGLIA ENRICA 0%
BULLI CLAUDIO 1.38%
NESTI MANUELE 0%
Totale Preferenze 289  100%

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