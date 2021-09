Municipalità IV, Basile: "Sicurezza al centro. Poli commerciali in strutture oggi abbandonate"

Vicino alla Lega, si candida presidente con l'appoggio di due liste civiche: "Nell'area della stazione le comunità straniere non sono integrate, servono maggiori controlli"

Giuseppe Basile è candidato alla presidenza della Quarta Municipalità (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale) con l'appoggio delle liste Basile presidente e Uniti per la Quarta Municipalità. Vicino alla Lega, ha dovuto rinunciare all'apporto della lista Prima Napoli, esclusa dalla competizione elettorale. Ex dirigente delle Risorse umane dell'Istituto di vigilanza Combattenti e reduci, 56 anni, Basile è stato vicepresidente della Muncipalità dal 2011 al 2016 e consigliere dal 2016 a oggi.

La convivenza tra napoletani e cittadini stranieri sfocia spesso in agitazioni e fenomeni di reciproca intolleranza. Secondo lei, quali sono le cause e come affronterebbe questa tematica?

La causa è sicuramente la “non integrazione”, fenomeno reale che viviamo nel quartiere Vasto quotidianamente. Ci vorrebbero maggiori controlli e sinergia tra Prefettura e Comune per evitare fenomeni di violenza e criminalità.

L'area delle raffinerie e della Manifattura tabacchi è altamente inquinata e in stato di abbandono. Quali sono le possibilità di intervento della Municipalità?

Come Municipalità, solleciterei le autorità competenti quotidianamente per gli interventi da effettuare. Ascolterei anche eventuali idee progettuali da parte dei cittadini residenti. Molte volte le idee migliori nascono da chi li vive realmente i quartieri.

La crisi economica prima e la pandemia poi hanno minato il tessuto industriale e commerciale. Quali sono le possibilità di rilancio che lei intravede?

Riqualificare strutture abbandonate valutando anche l’idea di poter realizzare poli commerciali.

Che cosa c'è al centro del suo programma?

Il tema principale è il tema sicurezza, fondamentale per migliorare la vivibilità.