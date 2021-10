Elezioni Napoli 2021: tutti i nomi dei consiglieri comunali eletti

Scrutinate tutte le sezioni e stabilita la suddivisione dei seggi, Napoli scopre chi sono i 40 consiglieri comunali eletti. Oltre al sindaco Gaetano Manfredi, a palazzo San Giacomo vengono eletti consiglieri i candidati Maresca, Bassolino e Clemente, e con loro altri 37.

Venendo alle singole liste, il partito più votato a Napoli è il Partito Democratico che ottiene con il suo 12,20% ben 6 seggi. Dietro il PD troviamo: “Manfredi Sindaco” 5 seggi, Movimento 5 Stelle con 5 seggi, Azzurri Noi Sud Napoli Viva con 2 seggi, Napoli Libera con due seggi, Noi Campani per la Città con 2 seggi, Napoli Solidale Sinistra con 2 seggi, Adesso Napoli con un seggio, Europa Verde con un seggio, Centro Democratico un seggio, Moderati un seggio.

Passando all’opposizione, un seggio è stato conquistato dalle liste “Bassolino per Napoli” e “Alessandra Clemente Sindaco”. Gli altri 7 seggi sono per la coalizione di Maresca: 3 per Forza Italia, uno solo per Fratelli d’Italia, Essere Napoli, Napoli Capitale e Cambiamo!.

Consiglieri comunali maggioranza

Partito Democratico

Gennaro Acampora (4380 voti), Enza Amato (4197), Salvatore Madonna (3774), Mariagrazia Vitelli (2788), Aniello Esposito (2661), Pasquale Esposito (2275), primo non eletto Tommaso Nugnes (1826)

Manfredi Sindaco

Walter Savarese (2576), Luigi Musto (1696), Sergio Colella (1510), Fulvio Fucito (1404), Gennaro Esposito (1321), primo non eletto Diomede Falconio (1258)

Movimento 5 Stelle

Salvatore Flocco (1098), Ciro Borriello (1067), Flavia Sorrentino (1014), Fiorella Saggese (793), Gennaro Demetrio Paipais (706), prima non eletta Francesca Menna (688)

Napoli Solidale a Sinistra

Sergio D’Angelo (3244), Rosario Andreozzi (1508), prima non eletta Roberta Michelino (1256)

Napoli Libera

Nino Simeone (2517), Massimo Cilenti (914), primo non eletto Lucio Acciavatti (875)

Noi Campani per La Città

Pasquale Sannino (2143), Roberto Minopoli (2032), prima non eletta Roberta Giova (1338).

Azzurri Noi Sud Napoli Viva

Anna Maria Maisto (2629), Massimo Pepe (2364), primo non eletto Michele Di Prisco (1820)

Europa Verde

Luigi Carbone (1332), prima non eletta Maria Luisa Iavarone (880)

Moderati

Luigi Grimaldi (1700), primo non eletto Mimmo Palmieri (1356)

Centro Democratico

Carlo Migliaccio (1473), primo non eletto Maurizio Cappabianca (873)

Adesso Napoli

Gennaro Rispoli (1338), primo non eletto Francesco Iorio (1206)

Consiglieri comunali minoranza - centrodestra

Forza Italia

Domenico Brescia (3724), Salvatore Guangi (3340), Iris Savastano (2887), primo non eletto Giuseppe Pistone (1566).

Fratelli d’Italia

Giorgio Longobardi (1624), primo non eletto Gennaro Castiello (1201)

Essere Napoli

Rosaria Borrelli (1773), primo non eletto Ciro Varriale (1088)

Napoli Capitale

Bianca Maria D’Angelo (619), primo non eletto Giuseppe Noschese (457)

Cambiamo!

Rosario Palumbo (977), primo non eletto Giuseppe Balzamo (739)

Consiglieri minoranza – Bassolino

Bassolino per Napoli

Lange Consiglio Salvatore (847), primo non eletto Marco Gaudini (841)

Consiglieri minoranza – Clemente

Alessandra Clemente sindaco

Claudio Cecere (1076), prima non eletta Rosaria Galiero (903)