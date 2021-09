Maresca e i 10 punti per Napoli: "La sinistra ha fallito, ora tocca a noi"

Dieci punti per dire ai napoletani cosa lui metterà in campo nei prossimi cinque anni se dovesse venire eletto. Catello Maresca lancia il rush finale di questa lunga campagna elettorale presentando il suo programma e della colazione di centro-destra che lo sostiene. Lo fa dalla periferia Nord di Napoli, Rione don Guanella, perché ricorda che "...proprio da una periferia la mia storia è cominciata, quando tiravo calci a un pallone e ho cominciato a sviluppare quel senso di giustizia che mi ha portato a diventare un magistrato".

Ha qualche sassolino da togliersi dalla scarpa e si rivolge a chi ha messo in dubbio la bontà del suo progetto: "Da magistrato ho raccolto molti succssi, ho arrestato Zagaria e sconfitto i Casalesi. Eppure, dal giorno in cui mi sono candidato, tutto ciò è stato cancellato".

Mare, sicurezza, lavoro, cultura, verde, turismo, efficienza, innovazione, coraggio e impegno sono i dieci punti su cui il pm punta per convincere i cittadini a votarlo. Ci mette la faccia, Maresca, va oltre i partiti e con la credibilità guadagnata nelle aule di tribunale cerca di oscurare il disastro delle liste, con Lega, Fdi appesi e due liste civiche a lui legate non accettate e in attesa della sentenza del Tar.

"Napoli non sa di essere una città di mare. Non solo in termini di balneazione, ma anche per quanto riguarda le vie del mare. Il recupero dei litorali di San Giovanni e Bagnoli devono essere la priorità, così come la valorizzazione di Nisida".

Video-sorveglianza, illuminazione e presidi delle forze dell'ordine gli strumenti indicati per migliorare la percezione della sicurezza e per una corretta convivenza tra cittadini, commercianti e movida. Il programma completo offre dettagli anche economico-finanziari, basandosi sui fondi che arriveranno con il Pnrr: "Un'occasione che non possiamo perdere. La sinistra ha fallito, adesso tocca a noi provare a risolvere i problemi di Napoli".