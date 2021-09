Focus elezioni, Manfredi: "Un campo in ogni municipalità entro due anni"

Un campo sportivo in ogni Municipalità. C'è lo sport alla base del patto educativo che Gaetano Manfredi propone alla città di Napoli. Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, opsite della rubrica di Napolitoday 'Focus elezioni', spiega il ruolo della scuola nella realizzazione di questo progetto che "...dovrà mostrare i primi risultati già a due anni dal nostro insediamento".

Istituti aperti tutto il giorno e spazi per far esplodere la creatività dei ragazzi. Un piano ambizioso per il quale servirebbero ingenti risorse: "I fondi dovrebbe metterli la Regione Campania, senza contare quelli che arriveranno dal Pnrr. Inoltre, per questo progetto prevediamo il coinvolgimento di privati, senza dimenticare che servirà un piano per rendere queste strutture fruibili anche ai meno abbienti".