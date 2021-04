Elezioni Comunali Napoli 2021, Sarracino (Pd): "Saranno le più importanti degli ultimi 30 anni"

Nuova riunione per il tavolo di coalizione del centrosinistra. Il segretario cittadino del Partito Democratico: "Individueremo in tempi brevi il candidato sindaco che dovrà scrivere una nuova storia per Napoli"

"Siamo estremamente soddisfatti dell'esito dell'incontro tra le forze politiche che hanno deciso di lavorare con il Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative. Il documento che infatti abbiamo presentato è risultato largamente condiviso nei suoi punti centrali. Siamo aperti però a suggerimenti ed emendamenti così da arrivare alla definizione della coalizione che individuerà in tempi brevi il candidato sindaco che dovrà scrivere una nuova storia per Napoli". Così il segretario cittadino del Partito Democratico, Marco Sarracino, si è espresso in una nota al termine della nuova riunione del tavolo di coalizione del centrosinistra sulle Elezioni Comunali di Napoli.

"Sul programma abbiamo tre priorità identitarie: la lotta alle povertà economiche ed educative che purtroppo anche a causa del Covid hanno raggiunto livelli eticamente inaccettabili, immaginare un nuovo sviluppo in maniera ecosostenibile grazie alle grandi opportunità che offrirà il PNRR, rendere Napoli una città dove i servizi funzionino con efficienza e regolarità, dal trasporto pubblico alla manutenzione delle sue strade. Queste elezioni saranno le più importanti degli ultimi trent'anni e la coalizione che si è riunita oggi rappresenta l'unico argine alla destra di Salvini che non ha mai lavorato per gli interessi di Napoli e del Mezzogiorno", ha concluso Sarracino.