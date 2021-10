Elezioni Napoli: i consiglieri più votati nelle Municipalità

Archiviata l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, gli occhi dei cittadini napoletani sono ora puntati sulle nuove formazioni che riguardano le 10 Municipalità. Un dato certo è la vittoria schiacciante (anche in questo caso) della mega coalizione formata da Centrosinistra e 5 Stelle, capace di spodestare il Centrodestra anche in storiche roccaforti come la I Municipalità.

Andiamo a vedere, per singola Municipalità, quali sono i primi tre consiglieri più votati, in attesa di scoprire, poi, la squadra completa di ogni parlamentino.

I Municipalità (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando)

Tuccillo Giuseppe 797 Lista “De Giovanni Presidente”

Addattilo Domenico 772 Lista “Forza Italia”

Mele Ilaria 714 Lista “Forza Italia”

II Municipalità (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe)

Polio Francesco 550 Lista “Manfredi Sindaco”

Brandolini Giuseppe 385 Lista “Partito Democratico”

Sepe Rita 382 Lista “Manfredi Sindaco”

III Municipalità (Stella, San Carlo all’Arena)

Leone Carllo 1140 Lista “Azzurri Noi Sud”

Di Guida Sergio 853 Lista “Partito Democratico”

Kesler Teresa 686 Lista “Azzurri Noi Sud”

IV Municipalità (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona industriale)

Arfè Domenico 634 Lista “Manfredi Sindaco”

Borriello Vincenzo 554 Lista “Partito Democratico”

Gallo Alessanbdro 443 Lista “Partito Democratico”

V Municipalità (Arenella, Vomero)

Felicità Fabiana 768 Lista “Manfredi Sindaco”

Culiers Antonio 656 Lista “Forza Italia”

Siniscalchi Maria Margherita 577 Lista “Manfredi Sindaco”

VI Municipalità (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio)

Grieco Antonio 973 Lista “Forza Italia”

Truglio Ferdinando 793 Lista “Partito Democratico”

Improta Antonio 772 Lista “Partito Democratico”

VII Municipalità (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno)

Quercia Marco 662 Lista “Alessandra Clemente Sindaco”

Scala Giuseppe 597 Lista “Cambiare si può”

Sannino Antonio 538 Lista “Noi Campani”

VIII Municipalità (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia)

Di Guida Pasquale 1109 Lista “Adesso Napoli”

Polverino Vincenzo 784 Lista “Forza Italia”

De Vito Amleto 746 Lista “Adesso Napoli”

IX Municipalità (Soccavo, Pianura)

Zecconi Luigi 820 Lista “Napoli Libera”

Baiano Angela 617 Lista “Repubblicani Democratici”

Birra Giorgio 601 Lista “Partito Democratico”

X Municipalità (Bagnoli, Fuorigrotta)

Ferrario Daniela 584 Lista “Partito Democratico”

Lomasto Sergio 583 Lista “Movimento 5 Stelle”

Caricavallo Laura 553 Lista “Europa Verde”