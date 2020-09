Fico (5 Stelle): "Calo consensi al Sud, alle comunali riproporre alleanza di Governo"

"Per le Comunali di Napoli credo in un tavolo nazionale che si occupi delle grandi città e che lavori per riproporre l'alleanza di Governo". Roberto Fico analizza il momento dei grillini dopo le regionali e si proietta nel 2021. Un anno di cambiamento per il Movimento stesso, come afferma lo stesso presidente della Camera, margine della commemorazione di Giancarlo Siani: "Un cambiamento che può essere anche bello. Ci vuole una fase collegiale, credo che i 5 Stelle oggi debbano essere molto più ideologici che post-ideologici. Non mi preoccupa troppo il calo di consensi, soprattutto al Sud, perché amministrative e regionali sono sempre state particolare per noi. La maggioranza di Governo deve essere stabile perché i 209 miliardi del Recovery fund potranno far fare kl salto di qualità a tutto il Paese".