Elezioni, il M5S candida a Napoli Conte, Costa e Patuanelli

A Napoli e in Campania il Movimento 5 Stelle schiera l'artiglieria pesante. Giuseppe Conte e l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa saranno capilista, rispettivamente nei collegi plurinominali Campania 1-01 e Campania 1-02 che comprendono la città di Napoli e i comuni dell'area metropolitana. Il nome dell'ex ministro era finito nell'elenco dei 15 candidati scelti da Conte da inserire in lista secondo un criterio di priorità.

Nella circoscrizione Campania 2, che include le altre province, i capilista sono Agostino Santillo, senatore uscente del casertano, e l'irpino Michele Gubitosa, eletto alla Camera nel 2018. Nel listino di Napoli dietro a Conte figurano Gilda Sportiello, deputata in corsa per il secondo mandato, l'uscente Raffaele Bruno e Claudia Majolo, avvocata 34enne di Napoli. Nel plurinominale Campania 1-02 in corsa, oltre a Costa, la deputata uscente Teresa Manzo, Alessandro Caramiello, consigliere comunale a Portici, e Carmen Di Lauro, eletta in parlamento quattro anni fa. Nella circoscrizione Campania 2 si registrano le esclusioni dei parlamentari uscenti Fabio Di Micco e Antonio Del Monaco, inseriti tra i candidati supplenti del listino Campania 2 - 01 che include i nomi di Agostino Santillo, Enrica Alifano, Giuseppe Buompane e Mafalda Broccoli. Infine la lista Campania 2 - 02: Michele Gubitosa, Virginia Villani, Francesco Virtuoso e Alessandra Petrosino.

Per il Sentato, i capilista del Movimento saranno il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e la capogruppo a Palazzo Madama Mariolina Castellone. Dopo l'esito delle cosiddette parlamentarie la lista per il Senato del collegio Campania 01 risulta così composta: Mariolina Castellone, Luigi Nave, Vincenza Aloisio e Orfeo Mazzella. Il collegio Campania 02: Stefano Patuanelli, Anna Bilotti, Francesco Castiello e Felicia Gaudiano. (Dire)