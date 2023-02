Successi centrodestra in Lombardia e Lazio, Nappi: "Un avviso di sfratto per De Luca"

"Un successo annunciato che conferma il buon governo del centrodestra". Così a NapoliToday il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Severino Nappi ha commentato le vittorie elettorali alle regionali di Francesco Rocca nel Lazio e di Attilio Fontana in Lombardia, entrambi del centrodestra (il secondo rieletto).

Un buon governo, secondo l'esponente della Lega, "che dal piano nazionale si sposta sulle amministrazioni regionali. In Lombardia è una conferma, nel Lazio un cambio di rotta che va nella giusta direzione".

"La conferma della strada giusta di un partito che al Nord e al Centrosud ha una capacità d'attrattiva rafforzata da quanto fatto in questi mesi dal governo. La Lega al governo mostra la sua capacità di guida nei territori - aggiunge ancora Nappi - che viene riconosciuta con risultati positivi anche rispetto alle politiche. Complimenti vanno a Matteo Salvini e ai due neo presidenti".

Nappi interpreta poi in chiave campana quanto venuto fuori dalle urne. "Questo è evidentemente un avviso di sfratto a De Luca e al Pd che suona con chiarezza - spiega - non può che essere un segnale di quello che è il sentire". "Del resto quel voto lì, nel Lazio e nella Lombardia, avviene in luoghi che non conoscono il malgoverno che scandisce ormai da otto anni la vita dei cittadini campani - conclude - che è fatta di drammatiche inefficienze in tutti i settori dei servizi e di straordinari primati negativi. Io ricordo sempre quello che fu lo slogan del 2015 di De Luca, 'Mai più ultimi'. E lui è riuscito ad arrivare ultimo in tutto".