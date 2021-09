Municipalità 1, intervista al candidato presidente Rendano: "Deve tornare ad essere il salotto di Napoli"

In vista delle Elezioni Comunali 2021, in programma il 3 e 4 ottobre, NapoliToday ha posto tre quesiti (uguali per tutti) ai candidati presidente della Municipalità I, che comprende Chiaia, San Ferdinando e Posillipo.

L'intervista al professor Franco Rendano, per la coalizione che sostiene il candidato sindaco Alessandra Clemente.

-Quali sono i punti principali del suo programma elettorale che intende applicare una volta eletto come Presidente?

"Abito in questa zona da sempre e ne conosco i pregi e i difetti. Una volta era definito “il salotto di Napoli” e tale deve tornare ad essere. Vi sono numerosi attrattori formidabili che attendono solo di essere valorizzati. Bisogna in tempi rapidi attivare collaborazioni virtuose e trasparenti fra pubblico e privato. Il lungomare è stato liberato e abbandonato. Bisogna avvalersi dei migliori architetti e urbanisti della nostra Città per rendere le zone del centro belle e vivibili. Ascoltare i cittadini, i commercianti ed esercenti prima di fare scelte avventate creando però vere isole pedonali non isolate, ma ben collegate a parcheggi ed alle reti di trasporto pubblico. In breve bisogna avere una visione di come debbano diventare i quartieri in oggetto stabilendo chiari obiettivi con cronoprogrammi precisi. La politica, inoltre, che deve tornare ad occuparsi di ideologia che negli ultimi anni è diventata appannaggio dell’economia".

-Villa Comunale, da anni assistiamo al semi-abbandono del polmone verde di Chiaia, tra spazio verde mortificato e giostre per i bambini disastrate. Cosa si potrebbe e dovrebbe fare per farla rinascere?

"La Villa è sotto la giurisdizione del Comune ma la Municipalità è stata completamente assente nel sorvegliare e stigmatizzare le gravi inadempienze dell’amministrazione comunale. E' un importante monumento oltre che un polmone di verde abbandonato in un avvilente degrado. Deve diventare come i giardini La Mortella di Ischia. Un “fiore” all’occhiello di Chiaia".

-Movida, come far coesistere le esigenze dei frequentatori dei locali con quelle dei residenti, che lamentano da anni problematiche di ordine pubblico e di inquinamento acustico fino a tarda ora?

-È una tematica molto complessa che riguarda tutti i centri di aggregazione giovanile delle città in tutto il mondo. La soluzione deve necessariamente essere affrontata con i gestori dei locali anche se il fastidio maggiore viene dalla strada e quindi all’esterno dei locali. Sono inutili le proibizioni perché vengono sistematicamente eluse. Più che proibire bisogna disciplinare il fenomeno con regole condivise chiare associando severi e assidui controlli".