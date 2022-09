Meloni a Napoli: "No al Reddito di cittadinanza a chi può lavorare"

Giorgia Meloni chiude la sua campagna elettorale a Napoli perché "...non potevo non essere qui, nella capitale del Mezzogiorno". Un discorso, quello della leader di Fratelli d'Italia, rivolto ai militanti, riuniti all'Arenile di Bagnoli. La Meloni ha toccato i suoi cavalli di battaglia: lotta al Reddito di cittadinanza e al salario minimo, sostegno alle imprese, detassazione dei redditi, con una strizzata d'occhio al Meridione.

"Ciò che non mi piace del Reddito è che non possiamo considerare chi non può lavorare, come anziani e disabili ,alla stregue di chi invece può lavorare. Lo Stato deve prendersi cura di chi non è in grado di lavorare, ma gli altri devono contribuire alla crescita della comunità. I giovani di questo paese meritano un'opportunità di impiego, non che lo Stato li parcheggi a casa a non fare nulla".

L'opportunità per il Meridione potrebbe arrivare proprio dalla crisi energetica: "Qui non mancano sole, vento e mare per le energie rinnovabili. Inoltre, i gasdotti del medio-oriente arrivano al Sud e, quindi, il Sud può diventare l'hub energetico dell'Europa".

Non è mancato un passaggio sulla politica internazionale: "Putin è colpevole dell'invasione dell'Ucraina, se ci sono ambiguità sono a sinistra, dove Fratoianni ha votato contro l'annessione della Finlandia alla Nato"