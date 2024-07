Elezioni Francia, de Magistris: "Una boccata di ossigeno per i diritti, per la giustizia sociale e per la pace"

"In Francia con Melenchon e un fronte popolare unitario vince la sinistra radicale, quella che in Italia esiste nelle lotte, nelle opposizioni sociali, in esperienze politiche dal basso, non in quella politica di finta sinistra di sistema che ha tradito la Costituzione e consentito alle destre di andare al potere". Così in un post su Facebook l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato l'esito delle elezioni legislative in Francia che hanno visto l'importante affermazione della sinistra.

"Dalla Francia una boccata di ossigeno per i diritti, per la giustizia sociale e per la pace", conclude l'ex primo cittadino partenopeo.