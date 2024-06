Manfredi: "In Europa ultradestra vince perché c'è disagio sociale. Serve campo largo"

Le elezioni europee 2024 sanciscono l'avanzata delle destre, spesso delle ultra-destre, in tutta Europa. In particolare in Germania, Francia e Spagna. Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi questo elemento dimostra come tra i cittadini europei serpeggi un crescente disagio sociale. "C'è un forte malcontento in Europa - ha commentato il primo cittadino - che viene cavalcato dalle forze estremiste. Ci sono problemi di reddito, di lavoro, di qualità della vita nelle grandi periferia urbana. Bisogna dare risposte concrete a questi temi per fermare avanzata degli estremismi".

Sul fronte locale, il risultato elettorale europeo potrebbe influenzare anche la corsa a Regionali (2025) e Comunali (2026). Sul fronte progressista in ballo ci sono l'alleanza Pd-Movimento 5 Stelle e il ruolo che avrà Vincenzo De Luca, sempre più lontano dalla possibilità di un terzo mandato. "I risultati rinforzano la nostra coalizione ampia - afferma Manfredi - Credo che ci debba proseguire su questa strada, quella di un fronte largo con un'agenda programmatica chiara che va su temi sociali, della vivibilità, della crescita e dell'inclusione".