Elezioni Europee: tutti i voti nelle circoscrizione Italia Meridionale. Nome per nome, partito per partito

C'era attesa per i risultati della Circoscrizione IV, Italia Meridionale delle Elezioni Europee 2024. Prima di conoscere la griglia finale degli eletti ecco quali sono i candidati più votati partito per partito.

Partito Democratico

DECARO ANTONIO 494.154 ANNUNZIATA LUCIA 239.704 TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 126.539 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 121.006 RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO 111.760 TRAMACERE GEORGIA 35.072 CRISTALLO JASMINE LUCIA 34.109 MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY 22.383 CAMPANILE NICOLA DETTO PER 21.579 TODISCO FRANCESCO 19.594 DI PASQUALE MANOLA 18.112 PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA 15.694 SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA 14.857 TASSONE LUIGI 14.537 SCHIAVONE MASSIMO 10.744 BECCI ANNAMARIA 8.863 SPADA GIAMMARIO 3.492 FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO 3.400

Fratelli d'Italia

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 545.497 GAMBINO ALBERICO 91.518 VENTOLA FRANCESCO 88.270 NESCI DENIS DOMENICO 73.131 PICARO MICHELE 54.726 GEMMA CHIARA MARIA 46.402 DOCIMO RAFFAELLA 34.453 FRUNCILLO INES 34.393 D'AMBROSIO NICOLA DETTO DAMBROSIO 30.597 SGARBI VITTORIO 22.738 BENEDETTO NICOLA 22.144 AMBROSIO ANTONIO 19.995 DE FRANCESCO LUCIANA 18.964 CERRETO MARCO 14.654 AMATRUDA ERSILIA 9.416 GRECO GIOVANNA 7.466 MARRAZZI ELENA 7.022 DI BIASE MARIANGELA 3.855

Movimento Cinque Stelle

TRIDICO PASQUALE 116.585 PALMISANO VALENTINA 43.089 FURORE MARIO 38.058 DELLA VALLE DANILO 29.307 DE VITA LAURA 25.014 SIBILIO MAURIZIO 19.472 SARNO MAURA 15.392 SILVESTRI GAIA 13.932 STELLA FABIO 11.256 CORNELI VALENTINA 10.902 MANCINO LELIO 10.410 COPPOLA ANNUNZIATA 8.856 GAUDIANO FELICIA 8.600 LABARILE MARIA ANNA 6.996 INCAMPO VINCENZO 6.386 RUGGIERO FRANCESCA ANNA 4.821 BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 4.092 DI PALMA RICCARDO 3.832

Forza Italia Noi Moderati PPE

TAJANI ANTONIO 144.039 MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO 96.816 PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI 83.450 BALLONE ANTONELLA 41.526 DE MOLA LAURA 28.208 D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO 24.752 VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO 20.299 PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI 17.711 ROSA RICCARDO 15.488 DELL'ERBA PAOLO SOCCORSO 12.750 IANNINI ELISEO 11.374 VERNOLA MARCELLO 10.038 DE ROSA RAFFAELE 9.744 ADINOLFI ISABELLA 8.143 RICCI BARBARA 7.452 MUSSOLINI ALESSANDRA 7.292 SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA 2.685 SACCHI ALESSANDRO 2.677

Lega

VANNACCI ROBERTO 72.044 PATRICIELLO ALDO 69.121 MARTI ROBERTO 59.586 RUSSO ANGELA 24.537 MANCUSO FILIPPO 22.601 LOIZZO SIMONA 20.041 RESCIGNO CARMELA 17.973 GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO 9.235 BARONE LUIGI 8.559 MINUTO ANNA CARMELA 8.195 CUCCHIARELLA LAURA 6.270 GRANDE MARICA 5.561 SANTORO DANTE 4.130 GAGLIARDI SANTO 3.590 FIUME MARIA GIOVANNA 1.434 MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI 1.311 TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI 1.283 SPLENDIDO JOSEPH 211

Alleanza Verdi e Sinistra

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 75.507 BORRELLI FRANCESCO EMILIO 48.982 FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN 23.109 D'AMATO ROSA 15.130 MARASCHIO ANNA GRAZIA 10.681 FUNARO MARIA PIA 8.643 PERSICO GIULIA 5.607 MARIANO ALESSANDRA 5.447 ARMANO FABIO 4.686 SPINELLI VALERIA 3.047 IMPERATORE FRANCESCA 2.961 CANNEROZZI FEDELE 1.930 GERMANO GIOVANNI 1.615 ORABONA ANNA 1.393 ULGIATI SERGIO 1.196 CUCCURESE NATALE 1.027 PONTECORVO GERARDO 651 TERNULLO ROSARIO 258

Stati Uniti d'Europa

RENZI MATTEO 60.250 CAPUTO NICOLA 42.159 MARAIO VINCENZO DETTO ENZO 41.479 LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 31.765 GRECO FILOMENA 23.770 MIRAGLIA CATERINA 17.194 BELLANOVA TERESA 17.016 RUBINO ANTONIO 8.455 STELLATO MASSIMILIANO 7.819 GALLO ALFONSO MARIA 5.986 MASCARO STEFANO 5.893 ZAMBRANO MANUELA 5.318 VARACALLI GIUSEPPE DETTO PINO 3.494 PAESE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA 2.876 PISTOIA EMANUELA 2.497 PASCULLI DE ANGELIS ADRIANO DETTO PASCULLI 1.642 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 1.078 CATACCHIO GIOVANNA 613

Azione Siamo Europei

PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 32.783 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 21.747 SOMMESE GIUSEPPE 20.002 CALENDA CARLO 13.730 CASCIELLO LUIGI 12.709 DE NISI FRANCESCO 12.487 BONETTI ELENA 9.385 PREZIOSI BARBARA 8.040 D'AMELIO LIBERA DETTA LIA 6.361 POSTORIVO STEFANIA 5.035 FANFARILLO MANGANIELLO PAOLA 4.946 IACOVELLI DANILA 3.823 CALAFIORE RAMONA ANGELA 3.345 CRACA CARMELA DETTA CARMEN 3.074 IODICE LUCIA 2.472 POTI' VALERIO 1.662 GALANTINO DARIO 1.093 ROSSODIVITA GIUSEPPE DETTO ROSSO, DETTO ROSSODEVITA 825

Pace terra e dignità

SANTORO MICHELE 34.872 ACERBO MAURIZIO 8.197 SABENE BENEDETTA 4.527 MARCHETTI LAURA 3.678 PEDICINI PIERNICOLA 3.282 ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO 2.267 CAPACCIO RITA 2.012 CIRUZZI DOMENICO 1.891 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 1.746 LA VALLE RANIERO LUIGI 1.531 SCARPULLA ROSARIA DETTA SARA 1.389 MICUNCO VITO 1.387 D'ORSI ANGELO 1.378 LEONARDIS ILARIA 1.358 SHIHADEH NOOR 894 DELLA VENTURA PAOLO MARIA 620 CUCURNIA FIAMMETTA 613 GATTI MORA TIARE 281

Libertà

DE LUCA CATENO 5.101 RIZZI ENRICO 4.505 AMORUSO DONATO 3.991 DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 3.982 AMODEO FRANCESCO 3.636 DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO 2.788 CASTELLI LAURA 2.499 GIAMPAOLO NICOLA 2.140 ROSSI DINO 1.365 SENA SEVERINA 1.232 MIGLIACCIO TEOFILO DETTO TEO 1.008 DI MATTEO NICOLA 867 AIELLO PIERA 695 GIANNONE VERONICA 571 PICCONE PAOLA 498 DI LELLA KATIA 272 FORESTA ANNARITA 206 SBANO MARIA 122

Partito Animalista

CERIELLO CRISTIANO 1.721 CASABURI ANNA 700 PETRELLI CARLO 324 BONAVITA MARILENE 291 PEPICIELLO FRANCESCO PIO 276 BUTTIGLIONE MICHELE 265 PERILLO ANDREA 195 SAMMARCO MARGHERITA 181 PALUMBO SABRINA 167 MARTANI DANIELA 161 PAOLILLO ILARIA 145 JANNIELLO LUCIO 141 CASADEI SIMONA 123 SOZZI COSTANZA 75 MULAS GIOVANNA 73 CRISTOFARO DAMIANO 66 L'ERARIO PIETRO 46 GSCHEIDER GIUSEPPE 28

Alternativa Popolare

BANDECCHI STEFANO 3.161 RIPEPI MASSIMO ANTONINO 2.148 CENTO ANTONIO DETTO NINO 928 D'AGUI' MONICA 649 CORNACCHIA MICHELE 633 PAOLILLO DONATELLA 632 DE ANGELIS ROBERTO 609 D'ESPOSITO LAURA 512 GADOLA ARNALDO 305 CARLUCCIO MARIA ANTONELLA DETTA CARLUCCIO ANTONELLA 237 SEVERINO RAFFAELLA 237 PICA ANTONIO DETTO TREMITI 179 MANCINO ANTONELLA 140 PETRECCA MARIA 133 CITTA SONIA 67 DE SANTIS ANTONIO 56

I voti nella città di Napoli

A Napoli, invece la più votata in assoluto è Lucia Annunziata con oltre 20mila voti. Al secondo posto risulta Giorgia Meloni che supera di poco le 18mila preferenze. Terzo Ruotolo con oltre 15mila voti. Al quarto posto figura Borrelli che supera i 14mila voti mentre solo quinto risulta Topo con più di 11mila voti. Seguono sopra i 10mila voti De Caro e Tridico mentre Martusciello ottiene oltre settemila voti.

I risultati dei partiti

Per quanto riguarda le liste a Napoli e provincia è testa a testa tra M5s e Partito democratico per la leadership. Il partito di Conte si è attestato al momento sul 24,80% mentre quello della Schlein è al 24,22%. Pochissimi i voti di differenza ottenuti dalle due compagini a cui fa seguito Fratelli d'Italia della premier Giorgia Meloni. Il partito del capo del governo è al 15,62% e si piazza sul gradino più basso del podio. Grande risultato anche nella provincia partenopea per l'Alleanza Verdi e Sinistra che arrivano a un sorprendente 8,94%. Segue Forza Italia - Noi moderati al 8,69%.

Le percentuali a Napoli

C'è il risultato definitivo, invece, nella città di Napoli dove sono state scrutinate i voti in tutte le 884 sezioni cittadine. Il primo partito risulta essere il Pd con il 26,67% dei voti di poco avanti al M5s con il 26,58. Terzo posto sempre per Fratelli d'Italia che ha raggiunto il 13,25% mentre Alleanza Verdi e Sinistra va ancora meglio in città raggiungendo il 12,75%. Chiude Forza Italia - Noi moderati con il 6,64%.