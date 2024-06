Elezioni europee, i risultati a Napoli e provincia: testa a testa tra M5s e Pd

Mancano poche sezioni da scrutinare in provincia di Napoli per avere il dato definitivo delle elezioni Europee 2024. Tra Napoli e provincia è testa a testa tra M5s e Partito democratico per la leadership. Il partito di Conte si è attestato al momento sul 24,80% mentre quello della Schlein è al 24,22%.

Pochissimi i voti di differenza ottenuti dalle due compagini a cui fa seguito Fratelli d'Italia della premier Giorgia Meloni. Il partito del capo del governo è al 15,62% e si piazza sul gradino più basso del podio. Grande risultato anche nella provincia partenopea per l'Alleanza Verdi e Sinistra che arrivano a un sorprendente 8,94%. Segue Forza Italia - Noi moderati al 8,69%.

I risultati a Napoli

C'è il risultato definitivo, invece, nella città di Napoli dove sono state scrutinate i voti in tutte le 884 sezioni cittadine. Il primo partito risulta essere il Pd con il 26,67% dei voti di poco avanti al M5s con il 26,58. Terzo posto sempre per Fratelli d'Italia che ha raggiunto il 13,25% mentre Alleanza Verdi e Sinistra va ancora meglio in città raggiungendo il 12,75%. Chiude Forza Italia - Noi moderati con il 6,64%.