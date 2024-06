Elezioni Europee 2024: chi sono i più votati a Napoli e provincia

Con ancora poche sezioni da scrutinare, emergono i risultati rispetto ai più votati a Napoli e provincia per elezioni Europee 2024. Il candidato ad aver ottenuto più voti nella provincia partenopea è la premier Giorgia Meloni che ha ottenuto oltre 71mila voti. Di fatto, dopo il primo ministro, il candidato più votato è stato Raffaele Topo del Pd che al momento si attesta su 70.493 preferenze. Sul terzo gradino del podio c'è la giornalista Lucia Annunziata che ha ottenuto quasi 54mila voti.

Al quarto posto c'è un altro ex giornalista, Sandro Ruotolo che sfiora i 38mila voti. Ottimo risultato anche per Francesco Emilio Borrelli che ottiene oltre 33mila preferenze e viene seguito da Antonio De Caro con 33mila voti. Pasquale Tridico del M5s è il settimo con oltre 32mila voti mentre Fulvio Martusciello arriva a quasi 29mila voti.

I voti nella città di Napoli

La classifica subisce dei cambiamenti se si fa riferimento solamente alla città di Napoli. La più votata in assoluto è Lucia Annunziata con oltre 20mila voti. Al secondo posto risulta Giorgia Meloni che supera di poco le 18mila preferenze. Terzo Ruotolo con oltre 15mila voti. Al quarto posto figura Borrelli che supera i 14mila voti mentre solo quinto risulta Topo con più di 11mila voti. Seguono sopra i 10mila voti De Caro e Tridico mentre Martusciello ottiene oltre settemila voti.

I risultati dei partiti

Per quanto riguarda le liste a Napoli e provincia è testa a testa tra M5s e Partito democratico per la leadership. Il partito di Conte si è attestato al momento sul 24,80% mentre quello della Schlein è al 24,22%. Pochissimi i voti di differenza ottenuti dalle due compagini a cui fa seguito Fratelli d'Italia della premier Giorgia Meloni. Il partito del capo del governo è al 15,62% e si piazza sul gradino più basso del podio. Grande risultato anche nella provincia partenopea per l'Alleanza Verdi e Sinistra che arrivano a un sorprendente 8,94%. Segue Forza Italia - Noi moderati al 8,69%.

Le percentuali a Napoli

C'è il risultato definitivo, invece, nella città di Napoli dove sono state scrutinate i voti in tutte le 884 sezioni cittadine. Il primo partito risulta essere il Pd con il 26,67% dei voti di poco avanti al M5s con il 26,58. Terzo posto sempre per Fratelli d'Italia che ha raggiunto il 13,25% mentre Alleanza Verdi e Sinistra va ancora meglio in città raggiungendo il 12,75%. Chiude Forza Italia - Noi moderati con il 6,64%.