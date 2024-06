Elezioni Europee 2024, la guida al voto a Napoli: tutte le informazioni utili

L’8 e 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo. Le urne saranno aperte sabato 8 dalle 15.00 alle 23.00 e domenica 9 dalle 7.00 alle 23.00. Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi.

Nelle ultime elezioni Europee del 2019 l’affluenza complessiva a Napoli fu del 40,03% con un totale di 304.400 votanti, ma si votò esclusivamente domenica 27 maggio dalle 7.00 alle 23.00.

I numeri in città

Per le elezioni europee il numero dei votanti nella città di Napoli è di: 766.910 elettori di cui 362.282 uomini e 404.628 donne. Andranno a votare per la prima volta alle elezioni Europee del 2024 17.980 nuovi elettori.



Il numero totale dei seggi in città è di 884 più 1 seggio speciale per gli studenti fuorisede che si trova nella IV Municipalità presso l’istituto comprensivo statale Casanova Costantinopoli. Per esercitare il diritto di voto, occorre esibire la tessera elettorale insieme ad un documento di riconoscimento.

Come chiedere il duplicato della tessere elattorale

Nel caso in cui la tessera elettorale non sia più utilizzabile per mancanza dello spazio per il timbro di certificazione del voto, o fosse deteriorata, è possibile richiederne il duplicato, esibendo la tessera originale completa, presso le sedi delle 10 Municipalità cittadine. In caso di smarrimento il duplicato potrà essere chiesto previa presentazione di una autocertificazione.

Le 10 municipalità saranno aperte per il rilascio della nuova tessera negli orari ordinari e con apertura straordinarie giovedì 6 e venerdì 7 giugno dalle 9.00 alle 18.00, sabato 8 giugno dalle 9.00 alle 23.00 e domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00.

In ogni caso è comunque possibile chiedere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale, con rilascio immediato, presso la sede del servizio elettorale presso il Parco Quadrifoglio in via dell’Epomeo dal lunedì al venerdì.