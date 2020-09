Caldoro: "De Luca è nervoso e scappa da me perché sa che sto rimontando"

"De Luca mente e scappa. Come sempre. Mente quando dice che nei miei 5 anni non si è fatto nulla, 'zero cantieri'. Falsità". Così, sui social, Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania. Per Caldoro De Luca "scappa dal confronto, perché la mia sola presenza lo fa innervosire. Sì, è nervoso perché i sondaggi riservati, in mio (e in suo) possesso, raccontano una rimonta incredibile. [...] E' un codardo: continuerà a scappare", conclude Stefano Caldoro.

