Elezioni Comunali 2021, D'Angelo e Manfredi insieme per Napoli nella corsa a sindaco

“Nel corso degli ultimi giorni abbiamo avviato la verifica dei rispettivi programmi per Napoli al fine di elaborare una piattaforma comune per il rilancio della città. Abbiamo valutato che è possibile mettere in campo un’azione che punti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini partenopei, di chi vive a Napoli per studio, lavoro o per chi viene semplicemente a conoscere la nostra città. Nei nostri incontri, abbiamo stabilito che si poteva ed era un dovere andare oltre le logiche elettorali, lavorando su valori imprescindibili di democrazia, giustizia sociale e contrasto alle disuguaglianze", lo hanno dichiarato Sergio D’Angelo e Gaetano Manfredi.

D'Angelo: "Fondo il mio impegno con Manfredi"

"Senso di responsabilità e l’amore per la mia città – ha spiegato Sergio D’Angelo – mi hanno spinto a candidarmi sindaco. E sempre per senso di responsabilità e per il mio amore per Napoli ho deciso di fondere il mio impegno con quello di Gaetano Manfredi dopo averne appurato le convergenze programmatiche e i principi comuni".

Manfredi: "Contento della convergenza con D'Angelo"

"Sono molto soddisfatto della convergenza con D'Angelo. Insieme al suo gruppo farà parte del nostro progetto per la città: sono certo che contribuirà alla ricostruzione di Napoli con le sue idee e la sua esperienza". Così Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli

Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa durante la quale saranno presentate le idee progettuali che sono la base della convergenza programmatica tra i candidati Sergio D’Angelo e Gaetano Manfredi.