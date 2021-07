Comunali, Fico: "Alleanze con Mastella ed ex Fi? Solo per il bene di Napoli"

"Per il bene di Napoli c'era bisogno di una colazione ampia". Così il presidente dalla Camera Roberto Fico sulle elezioni comunali 2021. Movimento 5 Stelle, Pd e Leu sono i tre partiti principali che sostengono la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi. Ma la coalizione costruita dall'ex rettore della Federico II è abbastanza ampia da aver accolto anche Clemente Mastella ed ex esponenti di Forza Italia. Così, dopo aver sorvolato sugli attriti vissuti con Vincenzo De Luca, il Movimento 5 Stelle ha accettato anche l'alleanza con chi fino a ieri era bandidto dall'universo grillino: "Guardando Napoli e non spingendo questo ragionamento oltre, c'era bisogno di un progetto unitario e di un candidato credibile e competente come Gaetano Manfredi. Lui è la nostra garanzia su liste di qualità e sul bene di Napoli".