Elezioni Amministrative 2021: tutti i comuni al voto nel napoletano

Il 3 e 4 ottobre urne aperte non solo nel capoluogo campano

Non solo Napoli. Il 3 e 4 ottobre, in occasione del primo turno delle Amministrative 2021, saranno molti i comuni nel napoletano che andranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Questo l'elenco completo dei comuni al voto:

NAPOLI

AFRAGOLA

MELITO DI NAPOLI

ARZANO

VILLARICCA

GRAGNANO

VOLLA

VICO EQUENSE

BRUSCIANO

FRATTAMINORE

PIANO DI SORRENTO

BOSCOTRECASE

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

CASTELLO DI CISTERNA

AGEROLA

MASSA DI SOMMA

CAMPOSANO

SERRARA FONTANA