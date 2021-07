Comunali, Tajani (Fi): "Entro il 6 luglio risolviamo i dubbi su Napoli"

"Credo che martedì si possa risolvere ogni dubbio e partire con la campagna elettorale anche per Milano, Bologna e Napoli". A parlare, al microfono di SkyTg 24, è il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Ore calde per la campagna elettorale partenopea e per la scelta del candidato sindaco del centro-destra.

Nelle ultime settimane è scricchilata la candidatura di Catello Maresca che, al momento, può contare solo sull'appoggio della Lega di Matteo Salvini. Il suo rifiuto dei simboli dei partiti nelle liste non è piaciuto a Fi e Fratelli d'Italia che nei giorni scorsi si sono allontanati dal pm e hanno paventano la possibilità di scegliere un'altra strada. Strada che, allo stato attuale, ha la faccia di Sergio Rastrelli. Una tensione che ha portato il magistrato ha mettere in dubbio la prosecuzione del suo percorso, pronunciando la frase sibillina "io, comunque, un lavoro ce l'ho già".

Al netto dei simboli, sul fronte Maresca si starebbe consumando una lotta tra le liste "civiche" che lo sostengono e i partiti del centro-destra, con la Lega nel ruolo di mediatore. Adesso, A sentire Tajani, sarebbe soltanto questione di ore per conoscere la posizione ufficiale di Forza Italia