Comunali, de Magistris: "Ticket Manfredi-Clemente? Possibile se il professore appoggerà Alessandra"

Provocazione del sindaco di Napoli per le elezioni autunnali: "Stimo molto l'ex rettore, ma per ora strade separate. Non escludo nulla a prescindere, sarà una campagna lunga a 40 gradi. Se lui vuole informazioni può chiamarmi, così evita di dire cose inesatte sul Comune"