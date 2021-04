Comunali Napoli 2021, de Magistris: "Clemente al 25% al primo turno e vincerà al ballottaggio"

"Io faccio la previsione che Alessandra Clemente si assesterà attorno al 25%, andrà al ballottaggio con il candidato di centrodestra e poi vinceremo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a Radio Crc, commentando il sondaggio sulle Elezioni Comunali di Napoli 2021 pubblicato da "Il Mattino", che vede Alessandra Clemente, candidata sindaco del movimento DemA, terza dietro i possibili candidati della coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle (Roberto Fico, Gaetano Manfredi o Vincenzo Amendola) e dietro Catello Maresca, possibile candidato del centrodestra.

"Io non amo i sondaggi, non ne ho mai fatti, non li seguo e non mi appassionano né quando sono mortificanti, né quando sono esaltanti, ma a domanda rispondo e la prima considerazione che mi viene da fare è che Clemente e Bassolino sono gli unici candidati veri, nel senso che sono candidati e ritengo non si tirino indietro. Il resto è dibattito, quel dibattito che appassiona e in alcuni casi annoia, di candidati in pectore: abbiamo Fico, ogni tanto emerge Manfredi, Maresca e altri. Su Maresca non sappiamo perché tutti danno per scontato che sia candidato, lui tace, fa il magistrato ma fa le riunioni politiche e già questo dovrebbe far scattare l'ipotesi credibile di candidatura. Sul resto bisogna stare attenti, perché più passa il tempo e più è chiaro che, se Fico si vuole candidare, lo dovremmo sapere, anche perché parliamo della terza carica dello Stato e di equilibri istituzionali", ha spiegato de Magistris.