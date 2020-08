Comunali Napoli 2021, Salvini: "Ho già incontrato diversi candidati"

"Io ho incontrato fortunatamente già diversi candidati, sia per Roma, che per Milano, che per Napoli, che per Bologna, che per Torino, che sono le grandi citta' che andranno al voto l'anno prossimo, tutte governate dal Pd o da M5S, e tutte che hanno una gran voglia di cambiamento". Così Matteo Salvini, parlando alla trasmissione tv "Agorà" in onda su Rai3, si è espresso sulle Elezioni Comunali in programma a Napoli e nelle altre grandi città nel 2021.

"Prima, però, ci sono le elezioni regionali di settembre e io sono abituato a fare un passo per volta", ha aggiunto il leader della Lega.