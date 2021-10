Elezioni Comunali Napoli 2021, primi exit poll: Manfredi in ampio vantaggio | DIRETTA

Seggi chiusi alle 15. Nel caso in cui nessun candidato sindaco dovesse raggiungere la maggioranza dei voti validi, domenica 17 e lunedì 18 ottobre ci sarà il ballottaggio. Tutti i dati in tempo reale

Seggi chiusi alle ore 15,00 a Napoli, dove i cittadini si sono recati alle urne per l'elezione del nuovo sindaco, per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli delle 10 Municipalità cittadine. Spoglio al via subito dopo lo stop alle votazioni.

Nel caso in cui nessun candidato sindaco dovesse raggiungere la maggioranza dei voti validi, si svolgerà un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

E' sfida all'ultimo voto tra i sette candidati alla successione del sindaco uscente Luigi de Magistris: Antonio Bassolino, Matteo Brambilla, Alessandra Clemente, Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Giovanni Moscarella e Rossella Solombrino.

NapoliToday seguirà con una lunga maratona in diretta i risultati, con aggiornamenti in tempo reale.

LA DIRETTA

ORE 15.20 - Primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai sulle Regionali in Calabria: de Magistris oltre il 20% si giocherebbe la seconda piazza con Bruni alle spalle del candidato presidente del centrodestra Occhiuto | L'EXIT POLL E LE FORCHETTE

ORE 15.10 - Instant poll Quorum-YouTrend per Sky Tg24: Manfredi può doppiare Maresca

ORE 15.08 - Intenzioni di voto Lab 2101 Comunali Napoli: Manfredi (47.6%-51.6%), Maresca (24.9-28.9), Bassolino (10.9-14.9), Clemente (5.3-9.3), Altri (1.3-5.3)

ORE 15.03 - Primi exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai: Manfredi in larghissimo vantaggio, verso la vittoria al primo turno | L'EXIT POLL E LE FORCHETTE

ORE 15.00 - Chiusura seggi

L'affluenza

A Napoli alle ore 23,00 di domenica ha votato il 33,72% degli aventi diritto al voto per le Elezioni Comunali 2021. Questi i dati ufficiali diffusi dal Viminale sull'affluenza alle urne. Nel 2016 al primo turno delle Comunali nel capoluogo campano (seggi aperti solo di domenica) alle ore 23 aveva votato il 54.12% degli aventi diritto.

Il corpo elettorale

Ammonta a 776.751 cittadini il numero totale aventi diritto al voto a Napoli per le Comunali 2021. Per le precedenti amministrative cittadine, nel 2016, gli aventi diritto erano 788.291.

Il voto nelle altre città

