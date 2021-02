Elezioni Comunali Napoli 2021, Zingaretti: "Saremo competitivi ovunque, possiamo vincere"

Il segretario del Partito Democratico parla delle alleanze in vista del voto per le comunali nelle grandi città italiane

"Stiamo lavorando per avere un Governo forte. E pur nel fuoco della crisi, stiamo difendendo le nostre alleanze. Ora, magari, non sembra rilevante: ma lo vedremo in primavera, quando andranno al voto le più importanti città del Paese". Così il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato delle prossime elezioni comunali nelle grandi città italiane, tra cui Napoli.

"Assieme a Cinque Stelle e Leu - e aprendoci a forze dell'area liberale e moderata, forze civiche e ambientaliste, associazioni - saremo competitivi ovunque. Ferme restando, naturalmente, le scelte di ogni città. Saremo competitivi, possiamo vincere", spiega il leader del Pd.

Ruotolo: "Napoli straordinario laboratorio politico nazionale"

"Le parole pronunciate dal Presidente Conte consolidano una nuova fase politica che vede Napoli, straordinario laboratorio politico nazionale. Le elezioni comunali sono, in concreto, l'occasione per spostare la storia più in là: costruire dal basso un campo largo politico progressista, ambientalista ed europeista. Proprio a Napoli attraverso un lavoro rigoroso di incontro, confronto, sintesi, si sta dando vita a un ampio schieramento composto dal Centrosinistra, i 5 Stelle e il mondo civico. È una piccola, grande rivoluzione. Storie, sensibilità, vissuti diversi che danno vita a una inedita alleanza politica per meglio interpretare la complessità della società partenopea. È il momento di posare lo sguardo oltre il presente e costruire il futuro di Napoli”. E' quanto affermato in una nota dal senatore napoletano del Gruppo Misto, Sandro Ruotolo.

Anche il segretario metropolitano del Pd Napoli, Marco Sarracino, si è espresso in tal senso dopo le parole del Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte: "Le parole del Presidente Conte rafforzano la prospettiva di un campo politico progressista, ambientalista ed europeista. Questo vale per l'Italia e quindi anche per Napoli”.