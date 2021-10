Comunali Napoli 2021, ultimo giorno di campagna elettorale: maratona di appuntamenti in città

Sarà una giornata ricca di appuntamenti quella di oggi a Napoli per la chiusura della campagna elettorale delle Comunali 2021. Tantissimi gli eventi che vedranno protagonisti i candidati sindaco nel corso di questo venerdì, in vari punti della città.

Chi ha anticipato tutti è stata Alessandra Clemente, con l'evento di chiusura della sua campagna elettorale che si è tenuto ieri sera in Piazza del Gesù. La stessa piazza che 24 ore dopo, a partire dalle 18,30, ospiterà oggi il comizio di chiusura di Antonio Bassolino.

Sarà una giornata ricca di incontri quella di Gaetano Manfredi. Per l'ex Ministro dell'Università si parte la mattina da San Pietro a Patierno, con un incontro con le associazioni del quartiere. Nel pomeriggio poi tappa a Scampia alle 17,00 insieme al Ministro del Lavoro Andrea Orlando. Manfredi salirà poi sul palco di Piazza Dante, in occasione dell'evento di chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, che vedrà la presenza dell'ex Presidente del Consiglio e attuale leader pentastellato Giuseppe Conte, del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia, e degli ex ministri Lucia Azzolina e Alfonso Bonafede. Sempre in Piazza Dante l'ex rettore della Federico II incontrerà poi in serata il Coordinamento dei Centri Commerciali Naturali.

Partirà questa mattina dalla Torretta, invece, l'ultimo giorno di campagna elettorale di Catello Maresca, per poi proseguire al Pallonetto a Santa Lucia, San Giovanni a Teduccio, Secondigliano, Scampia e Pianura, prima dell'evento conclusivo all'Arenile di Bagnoli alle 19,30.

Sarà a bordo di un camper itinerante in giro per la città, invece, il candidato sindaco di Napoli in Movimento-No Alleanze e consigliere comunale uscente Matteo Brambilla. Chiaiano, Secondigliano, San Giovanni, Piazza Vittoria le tappe intermedie, prima dell'appuntamento finale dalle 17 in poi in Piazza San Vitale a Fuorigrotta.

Chiuderà la sua campagna elettorale a Largo Berlinguer, angolo via Toledo, a partire dalle ore 19, 00 la candidata sindaco del Movimento 24 Agosto - Equità Territoriale Rossella Solombrino. Con lei ci saranno anche i candidati al Consiglio Comunale della lista.