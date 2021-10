Comunali Napoli 2021, tutti i candidati al Consiglio Comunale e nelle Municipalità

Il prossimo 3 e 4 ottobre si voterà a Napoli per le Elezioni Comunali 2021. I cittadini partenopei potranno eleggere il sindaco, il Consiglio Comunale, i Presidenti ed i consigli delle 10 municipalità cittadine. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza dei voti validi, si svolgerà il turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Come si vota

L'elezione del Sindaco e dei 40 consiglieri comunali può avvenire con diverse modalità:

- L'elettore potrà esprimere una preferenza per il candidato Sindaco e per una delle liste a lui collegate;

- Sarà possibile votare solo per una delle liste e la preferenza sarà attribuita anche al candidato sindaco collegato;

- Si potrà scegliere solo un candidato sindaco ed in questo caso il voto non sarà attribuito a nessuna delle liste a lui collegate;

- È possibile inoltre esercitare un voto disgiunto, votando cioè per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata.

L'elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale scrivendo, sulle apposite righe alla destra del contrassegno di lista, il cognome del candidato o dei due candidati scelti. In caso di doppia preferenza, il genere dei candidati prescelti dovrà essere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Il voto per le Municipalità

Si voterà, inoltre, per l’elezione nelle 10 Municipalità cittadine del Presidente, eletto a turno unico e dei Consigli, costituiti da 30 consiglieri. L'elettore potrà votare solo per il Presidente oppure sia per il Presidente che per una lista a lui collegata. In caso di preferenza solo per la lista prescelta, il voto andrà anche al Presidente.

Per l'elezione delle Municipalità, è escluso il voto disgiunto.

L'elettore può esprimere inoltre uno o due voti di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone i cognomi sulle righe poste a fianco del contrassegno. Anche per l'elezione dei Consigli Municipali vale il principio della doppia preferenza di genere.

I candidati sindaco e le rispettive liste a sostegno

- Antonio Bassolino

Azione - Bassolino per Napoli - Con Napoli Bassolino sindaco - Napoli è Napoli con Bassolino sindaco - Partito Gay Lgbt+

- Matteo Brambilla

Napoli in Movimento

- Alessandra Clemente

Alessandra Clemente sindaco - Napoli 2030 - Potere al Popolo

- Gaetano Manfredi

Adesso Napoli - Azzurri per Napoli - Centro Democratico - Europa Verde - Manfredi Sindaco - Moderati - Movimento 5 Stelle - Napoli Libera - Napoli Solidale - Noi Campani per la Città - Partito Democratico - Per - Persone e Comunità - Repubblicani Democratici

- Catello Maresca

Cambiamo! - Essere Napoli - Forza Italia - Fratelli d'Italia - Napoli Capitale - Partito Liberale Europeo - Rinascimento Partenopeo

- Giovanni Moscarella

3V Libertà e Verità

- Rossella Solombrino

Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale

Tutti i nomi dei candidati presidente e consiglieri nelle 10 municipalità di Napoli

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 1

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 2

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 3

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 4

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 5

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 6

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 7

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 8

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 9

CANDIDATI E LISTE MUNICIPALITA' 10